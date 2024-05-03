Yüksek faiz ikinci el oto pazarını vurdu! Alım da fiyatlar da düştü

03 May 2024 15:50 - Güncelleme : 03 May 2024 15:55

Yabancı konut satışı geriledi, Türkiye'den en çok ev alanlar belli oldu

Yabancı konut satışı geriledi, Türkiye'den en çok ev alanlar belli oldu

İstanbul’da ikinci el piyasasında araç bolluğu fiyatları aşağı çekti. Oto galericiler satışlarda durgunluğun arttığını otomobilin yatırım aracı olmaktan çıktığını ifade ettiler.

YÜZDE 30 GERİLEDİ

İkinci el araç piyasasında durgunluk yılbaşından bu yana sürerken fiyatlar son bir yılda yaklaşık yüzde 30 geriledi. Araç fiyatları bir süredir sabit kalsa da enflasyona göre düşüş eğilimi gösteriyor.

Bu durumu değerlendiren oto galericiler, araç satışındaki durgunluğun arttığını belirterek, otomobillerin artık yatırım aracı olmaktan çıktığını dile getirdi.

ARAÇ FİYATLAR DÜŞMEZ

İkinci el otomobil sektörünün durgun bir şekilde devam ettiğini belirten oto galerici İsa Temur şunları kaydetti:

Şu anda vatandaşların çoğu araçlarını satıyor. Bizlerde çok az kar marjlarıyla araç alıp satıyoruz. Kredi faizlerinin yüksek olması piyasaya etki ediyor. Kredi faizleri düzene girmezse piyasa daha da kötüye gider. Araç fiyatları düşmez.

BANKA DIŞINDA TAKSİT İMKANI YOK

Vatandaş aldığı paranın altına aracını satmak istemiyor, satan da paraya ihtiyacı olduğu için satıyor. Genelde bu aralar aracını satan ve takas yapan çok. Bankanın dışında taksit imkânı yok, bizler taksit yapamıyoruz.

ARAÇ BOLLUĞU VAR

İkinci el otomobilde şu anda bolluk var diyebiliriz. Vatandaş genelde aracını satıp faize yöneliyor. Piyasa yaklaşık 1 senedir böyle, genele baktığımız zaman ise toplamda yüzde 30 fiyatlarda gerileme oldu. Zamanında yatırım için alan vatandaşlar şimdi araçlarını satıyorlar. Araç artık yatırım aracı olmaktan çıktı diyebilirim.”