Yüksek faizden kredi çekip düşük faizle yapılandırma planı yapanlar dikkat! Kredi çekmek için doğru zaman mı?

27 Aralık 2024 13:13 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 13:16

İhtiyaç kredisi çekecekler için kritik uyarı geldi. Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 50'den yüzde 47,5'e çekti. 2025 yılında toplantı sayını 12'den 8'e indiren Merkez Bankası faiz indirimleri için kolları sıvadı. Vatandaş ise güncel faiz oranından kredi çekip ihtiyaçlarını görüp 2025 yılındaki faiz indirim patikasına göre tekrar kredilerini yapılandırmayı hedefliyor. Peki, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi çekmek için doğru zaman mı? Prof. Dr. Şenol Babuşçu en net uyarıyı yaptı.

Merkez Bankası faiz kararının ardından gözler ihtiyaç, taşıt ve konut kredisine çevrildi. Faiz kararının ardından bankalar pozisyon almaya hazırlanıyor. 2025 yılı faiz indirimleri için sinyal verildi. Vatandaş ise zorlu geçecek 2025 yılı için nakit çözümleri bulmaya çalışıyor. Yüksek seyreden faiz oranları ise yurttaşı yeni çözümlere itti. İhtiyaç kredisi çekecek kişiler bu faiz oranından kredi​ çekip ihtiyaçlarını görüp 2025 yılındaki faiz indirim patikasına göre tekrar kredilerini yapılandırma planları kuruyor. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, kredi çekmeyi düşünen vatandaşları uyardı. Kredi çekmek için doğru zamanı açıkladı.

FAİZ İNDİRİMİ OLURSA KREDİ YAPILANDIRILIR MI?

İhtiyaç kredisi çekecek kişiler bu faiz oranından kredi çekip ihtiyaçlarını görüp 2025 yılındaki faiz indirim patikasına göre yapılandırmanın ayrıntılarını merak ediyor.

TGRT Haber'e konuşan Prof. Dr. Şenol Babuşcu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

"Dün Merkez Bankası para politikası kurulu, politika faizini 50'den 47,5'e çekti.

Bankalar hemen peşinden, öğleden sonra başlamak üzere, bugün mevduat faizlerinde yaklaşık 2-3 puanın arasında bir indirim gerçekleştirdi. Henüz kredi faizlerinde indirim yapılmadı. Bankalar genellikle kredi faizlerindeki indirimleri biraz gecikmeli yaparlar, karlılık açısından, kendileri açısından avantaj sağlamak için.

YAPILANDIRMA İÇİN ACELE ETMEYİN

Bankalar kredi faizlerini düşürmeye başladıktan bir ay sonra, vatandaşlar genelde daha önce çekilmiş kredileri yapılandırmaya çalışırlar. Burada yapılandırmada acele etmemeleri gerekiyor. Çünkü faiz indirimi devam edecek.

Ocak ayında yaptıkları bir yapılandırmaya da sadece bu aralıktaki faiz indirimi yansımış olacak. Daha sonraki faiz indirimleri yansımayacak. Tekrar yapılandırmak da oldukça zor ve maliyetli. Yapılandırmanın da en az yüzde 2 komisyonu var.

O nedenle vatandaşın daha önce kullandığı kredilerin yapılandırılması konusunda acele etmemesinde yarar var.

KREDİ ÇEKMEK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

2-3 puan indirilmiş bir faizden sonra yeni kredi çekmek, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ya da konut kredisi çekmek doğru mu diye baktığımızda, onun için de acele etmemekte yarar var.

Ocak, şubat, mart aylarında faaliyet indirimi devam ettiğinde aldığınız kredileri aynı şekilde yapılandırmak zorunda kalabilirsiniz. Bu da yine maliyetli oluyor.

Kredi çekmek için uygun zaman belki şubat sonu veya mart ayı sonunda faizler en azından 2-3 kere düşürüldükten sonra yüzde 40'lı seviyelere ve altına doğru geldikçe daha avantajlı olabilir vatandaş açısından."