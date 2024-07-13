Yüksek Hızlı Tren biletlerine ikinci zam! İşte YHT'nin 2024 zamlı bilet fiyatları
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Temmuz 2024 12:09 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 12:28
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam geldi. Bu zamla birlikte İstanbul-Ankara YHT bilet fiyatı, 540 TL'ye yükseldi.
TCDD tarafından Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına zam yapıldı. Zamla birlikte İstanbul - Ankara Yüksek Hızlı Tren bileti 430 liradan 540 liraya yükselmiş oldu.
İŞTE YHT'NİN 2024 ZAMLI BİLET FİYATLARI
Oda TV'nin haberine göre; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, bütün hatlardaki yüksek hızlı tren biletlerine gece yarısı yüzde 25.6 oranında zam yaptı. Ankara Gar-İstanbul Söğütlüçeşme bilet fiyatı, 430 TL'den 540 TL'ye yükseldi.
Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Ankara-Sivas bilet fiyatları da bu oranda artırıldı.
Eskişehir-Ankara YHT bileti de bugünkü zamla 225 TL'den 280 TL'ye çıktı.
Bir buçuk yılda YHT bilet fiyatı yüzde 151,2 oranında zamlanmış oldu.
Kaynak: tgrthaber.com