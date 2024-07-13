Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Yüksek Hızlı Tren biletlerine ikinci zam! İşte YHT'nin 2024 zamlı bilet fiyatları

Yüksek Hızlı Tren biletlerine ikinci zam! İşte YHT'nin 2024 zamlı bilet fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Temmuz 2024 12:09 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 12:28
Yüksek Hızlı Tren biletlerine ikinci zam! İşte YHT&#039;nin 2024 zamlı bilet fiyatları

Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam geldi. Bu zamla birlikte İstanbul-Ankara YHT bilet fiyatı, 540 TL'ye yükseldi.

TCDD tarafından Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına zam yapıldı. Zamla birlikte İstanbul - Ankara Yüksek Hızlı Tren bileti 430 liradan 540 liraya yükselmiş oldu.

İŞTE YHT'NİN 2024 ZAMLI BİLET FİYATLARI

Oda TV'nin haberine göre; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, bütün hatlardaki yüksek hızlı tren biletlerine gece yarısı yüzde 25.6 oranında zam yaptı. Ankara Gar-İstanbul Söğütlüçeşme bilet fiyatı, 430 TL'den 540 TL'ye yükseldi.

Yüksek Hızlı Tren biletlerine ikinci zam! İşte YHT'nin 2024 zamlı bilet fiyatları - 1. Resim

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Ankara-Sivas bilet fiyatları da bu oranda artırıldı.

Eskişehir-Ankara YHT bileti de bugünkü zamla 225 TL'den 280 TL'ye çıktı.

Bir buçuk yılda YHT bilet fiyatı yüzde 151,2 oranında zamlanmış oldu.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...