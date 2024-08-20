Yüksek kredi faizi tercihleri değiştirdi! Kredi kartı nakit aracı oldu: 5 katlık artış dikkat çekti

20 Ağustos 2024 17:36 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 17:39

Konkordato listesi uzuyor! En riskli sektör belli oldu

Konkordato listesi uzuyor! En riskli sektör belli oldu

Kredi kartı kullanımlarına yönelik bir düzenlemenin geleceği zaman zaman gündeme geliyor. Kredi faizlerinin yükselmesi ve bankaların tüketici kredilerinde aylık yüzde 2’lik büyüme ile sınırlandırılması nakit arayışından olanları kredi kartına yönlendirdi. 2023 Ocak tarihinden bu yana kredi kartına nakit kullanımı 5 kat artış yaşadı.

KREDİ KARTI KULLANIM HACMİNDE PATLAMA

Taksitsiz bireysel kredi kartı kullanımı yüksek faize rağmen tüketici kredilerindeki yükselişi etkiledi. 2023 Ocak ayında taksitli bireysel kredi kartı hacmi 224,5 milyar TL olarak kaydedildi. Bu rakam, o tarihten bu yana patlama yaşayarak 528,6 milyar TL oldu.

Ocak 2023’te taksitsiz bireysel kredi kartı hacmi de 226,6 milyar TL düzeyindeydi. Şu an bu rakam taksitsiz bireysel kredi kartı hacminde yaklaşık 5 kat artarak 1 trilyon TL’yi geçti.

YÜKSEK KREDİ FAİZİ ZORA SOKTU

Dünya Gazetesi’nden yer alan habere göre, Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan bir bankacılık kaynağı, vatandaşın yüksek kredi faizleri nedeniyle kredi kullanamadığını ifade etti.

Taksit sayısındaki azalma nedeniyle de kredi kartını taksitli kullanamadığını belirterek, “Tatil, düğün, okul harcamaları, ev tadilatı gibi pek çok ihtiyaç için vatandaş karttan nakit çekimi başta olmak üzere farklı bankacılık ürünlerine yöneldi” dedi.

Bir başka bankacılık kaynağı da bu dönemde bankaların özellikle destek kredilerinde yüzde 2 büyüme sınırına uymak zorunda olduğuna da işaret etti.

KREDİ KARTI FAİZİ DAHA CAZİP

Bireysel kredi kartlarında kredi faiz oranı (alışveriş ve nakit çekim faizi) aylık yüzde 4,25, gecikme faiz oranı ise aylık yüzde 4,55 seviyesinde yer alıyor. Nakit çekim işlemlerinde ve kredili mevduat hesapları için de kullanılacak azami akdi faiz oranı yüzde 5,00 azami gecikme faiz oranı ise yüzde 5,30’a çıkarıldı.

Ancak buna rağmen hala ihtiyaç kredi faizlerinin yüksek seyretmesinden dolayı vatandaş nakit ihtiyaçlarını gidermek için kredi kartı kullanımına devam etti.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre 2024 yılının ocak ayında ortalama yüzde 61 düzeyinde olan ihtiyaç kredi faizleri yıllık ortalama yüzde 75 düzeyinde seyrediyor. İhtiyaç kredi faizleri mart ayında yüzde 86 ile yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.

TALEP ARTIYOR

Encazip Kurucusu ve Tasarruf Uzmanı Çağada Kırım kredi kartlarına olan talebin artığını ifade ederek şunları kaydetti:

Bankalarda yüzde 4 ile yüzde 8’lere varan aylık ihtiyaç kredisi faiz oranı olduğu görülüyor. Faizlerin yükselmesine rağmen tüketici kredilerinin de arttığı görülse de bu artış 6 aylık enflasyonun altında kaldığından reelde kredi hacminde gerileme olduğunu görüyoruz.

Bunu hem bankaların kredi verme kriterlerinin sıkılaşması hem de yüksek faiz oranlarının bu reel düşüşün sebebi olduğu şeklinde yorumlayabiliriz.

6 aylık enflasyon oranı %24,73 ancak Ocak - Temmuz tüketici kredi hacmindeki artış yaklaşık yüzde 13 civarında. TL bazında borçlanmanın arttığını söylemek yanlış olmaz ancak reelde kredi hacminde daralma olduğunu söyleyebiliriz.

Ocaktan bugüne yüzde 3,5 artan taksitli kredi kartı hacminin reelde daraldığını, aynı dönemde yüzde 51 artış gösteren taksitsiz kredi kartı hacminin reelde arttığını söyleyebiliriz.