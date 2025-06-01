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 | Murat Makas

Yüksek ücret fırsatıyla uzaktan çalışılacak 9 iş belli oldu! Listede 249 bin dolarlık departman dikkat çekti

Dünyada yeni teknolojileri takip eden şirketler pandemi döneminde uygulanan uzaktan çalışma şeklini bazı departmanlarda yine uyguluyor. Araştırmalara göre 2025’te tamamen uzaktan çalışma ve yüksek ücret fırsatı veren 9 iş departmanı belli oldu. Yıllık 249 bin dolar ödeme yapan bölüm bile var. İşte detaylar…

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Yüksek ücret fırsatıyla uzaktan çalışılacak 9 iş belli oldu! Listede 249 bin dolarlık departman dikkat çekti
KAYNAK:
Forbes
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 10:27

Yeni teknolojilere ayak uydurmak isteyen şirketler uzaktan çalışma yöntemiyle birçok pozisyona işçi alımı yapabiliyor. Salgın tehdidi olmadığı için 2025'te tamamen uzaktan bir iş bulmak neredeyse imkansız hale gelirken bazı popüler şirketlerde departmanlara göre zorunlu hale getiriliyor.

Yüksek ücret fırsatıyla uzaktan çalışılacak 9 iş belli oldu! Listede 249 bin dolarlık departman dikkat çekti

YÜKSEK ÜCRETLİ İŞ FIRSATI: 3 ANA SEKTÖR BELLİ OLDU

FlexJobs'un son araştırmasına göre tamamen uzaktan yüksek ücretle çalışılabilecek 3 ana sektör ortaya çıktı. Bu sektörler, Ocak-Nisan 2025 arasında FlexJobs veritabanındaki 60 kariyer kategorisi ve 60.000'den fazla işverenin analiz edilmesiyle belirlendi.

YILLIK 249 BİN DOLAR

Listelenen departmanlardan çoğu 80.000 dolar ve üzeri maaş ödüyor ve bunlardan biri yıllık 249.000 dolara kadar maaş ödüyor.

Yüksek ücret fırsatıyla uzaktan çalışılacak 9 iş belli oldu! Listede 249 bin dolarlık departman dikkat çekti
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İŞTE TAMAMEN UZAKTAN OLAN 9 İŞ

3 ana sektörün olduğu listede 9 departman yer alıyor. Yurt dışına yerleşen vatandaşlar için cazip iş fırsatları ortaya çıkıyor. 2025'te 249.000 dolara kadar ödeme yapan 9 tamamen uzaktan iş ilanı…

Yüksek ücret fırsatıyla uzaktan çalışılacak 9 iş belli oldu! Listede 249 bin dolarlık departman dikkat çekti

1. Bilgisayar ve BT
Ürün yöneticisi (ortalama maaş: 109.000 $)
Veri mühendisi (ortalama maaş: 98.000 $)
Yazılım mühendisi (ortalama maaş: 95.000 $)

2. Muhasebe ve Finans
Finans yöneticisi (ortalama maaş: 103.000 $)
Kıdemli finans analisti (ortalama maaş: 89.000 $)
Kıdemli muhasebeci (ortalama maaş: 76.000 $)

3. Tıbbi ve Sağlık
Kadrolu psikiyatrist (ortalama maaş: 249.000 $)
Hemşire pratisyeni (ortalama maaş: 109.000 $)
Terapist (ortalama maaş: 56.000 $)

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