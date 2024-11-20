Yüksekova'ya doğalgaz geliyor! Yüzde 95’i tamam: İşte ilk etapta verilecek mahalleler

20 Kasım 2024 17:30 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 17:33

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine doğal gaz müjdesi verildi. Çalışmaları yüzde 95 oranında tamamlanırken, meşale de günler sonra büyük bir heyecan ile yakılacak. Ana boru hattındaki çalışmalar BOTAŞ tarafından tamamlandıktan sonra şehir merkezine dağıtım yapacak şirkete teslim edilecek. Peki, doğal gaz ilk etapta hangi bölgelere verilecek? İşte son durum.

Hakkari’nin Yüksekova​ ilçesinde yürütülen doğal gaz​ çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların yüzde 95’i biterken bölge halkı ise heyecanlı. Van üzerinden Hakkari’ye getirilen doğal gaz hattının Yüksekova etabındaki çalışmalar, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yürütülüyor.

HAKKARİ​'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE DOĞAL GAZ HEYECANI

Hakkari'de ana boru hattındaki çalışmalar BOTAŞ​ tarafından tamamlandıktan sonra şehir merkezine dağıtım yapacak şirkete teslim edilecek.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, ilçenin yıllardır doğal gaz hasreti çektiğini belirterek, “Yüksekova ilçemizde, doğal gaz boru hattı çalışmaları hızla ilerliyor. Boru hattının tamamlanmasının ardından bölge halkının enerji maliyetlerinde önemli bir azalma yaşanması bekleniyor. Doğal gaz kullanımı, enerji verimliliğini artırarak, bölgedeki ısınma maliyetlerini düşürecek ve hanelerin daha ekonomik bir şekilde ısınmasını sağlayacak.” diye konuştu.

Yüksekova’nın bu projeyle sadece ekonomik açıdan güçlenmekle kalmayacağını, aynı zamanda çevreye duyarlı bir enerji altyapısına sahip olacağını vurgulayan Başkan Çoğaç, “Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, ilçemiz modern enerji çözümleriyle buluşarak daha yaşanabilir bir çevreye kavuşacak” ifadelerini kullandı.

İLK ÖNCE ESENYURT VE ESENTEPE MAHALLELERİNE VERİLECEK

Yüklenici firma tarafından geçtiğimiz yıl Esenyurt ve Esentepe mahallelerindeki TOKİ konutlarındaki kazı ve boru kaynak işlemlerinin bir kısmı tamamlanırken, doğal gazın ilk etapta bu bölgelere verilmesi planlanıyor.

YÜKSEKOVA'DA DOĞAL GAZ SÜRECİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yüksekova’ya doğalgaz boru hatları 2022 yılında döşenmeye başlandı. Meşalenin yıl sonuna kadar yakılması bekleniyor.