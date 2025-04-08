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 | Banu İriç

Yumurta fiyatları neden bir anda iki katına çıktı? İşte perde arkası

Yumurta fiyatları son günlerde neden aniden iki katına çıktı? Aralık ayında 100–120 TL arasında satılan 30’lu yumurtalar, şimdi 250 TL’ye kadar yükseldi. Tüketici şaşkın, uzmanlar ise bu sıra dışı artışın ardındaki çarpıcı nedenleri tek tek açıklıyor.

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Yumurta fiyatları neden bir anda iki katına çıktı? İşte perde arkası
KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 19:52
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 22:31

Market raflarında göreni şaşırtan fiyatlar, sofraların vazgeçilmezi yumurtayı gündemin baş köşesine taşıdı. Aralık ayında 100–120 TL arasında değişen 30’lu yumurta kolileri, çok kısa sürede 250 TL seviyesine kadar yükseldi. Organik yumurtalarda ise rakamlar daha da yukarıda.

Yumurta fiyatları neden bir anda iki katına çıktı? İşte perde arkası

ARZIN AZALDIĞINI BİLENLER SÜRECİ KÖPÜRTTÜ

TÜKONFED Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, yaptığı değerlendirmesinde fiyatlardaki artışın tek bir sebebe bağlı olmadığın belirterek hem dış pazardan gelen güçlü talebin hem de iç piyasadaki denetimsizliğin etkili olduğunu söyledi.

ABD’de kuş gribi nedeniyle yaşanan arz açığı, Türkiye’den yapılan yumurta ihracatını hızlandırmış durumda. Ancak Sırma’ya göre, bu durum bazı yerli üreticiler için fırsata çevrilmiş: “Arzın azaldığını bilen bazı aktörler, fiyatların yükseleceğini önceden kestirerek süreci daha da köpürttü. Burada sadece ihracat değil, iç piyasadaki dengeyi bozan fırsatçılar da var.”

Yumurta fiyatları neden bir anda iki katına çıktı? İşte perde arkası

Yumurtanın temel ve vazgeçilmez bir gıda olduğunu vurgulayan Sırma, ihracatın elbette devam etmesi gerektiğini, fakat iç piyasada arzın yeterli düzeyde tutulmasının da şart olduğunu söyledi. “Tüketici göz ardı edilmemeli, çünkü yumurtanın yerine geçebilecek başka bir ürün yok” diyen Sırma, fiyat istikrarının sağlanabilmesi için daha etkili denetim çağrısında bulundu.

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ETİKETLER
#enflasyon
#kuş gribi
#ihracat
#gıda güvenliği
#fırsatçılık
#Yumurta Fiyatları
#Arz Talep
#Tükonfed
#Gıda Fiyatlarındaki Artış
#Ekonomi
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