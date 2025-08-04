Yumurta fiyatlarında şaşırtan düşüş: Rüzgar tersine döndü!

Türkiye'nin yumurta üretim merkezlerinden Kayseri'de toptan yumurta fiyatları gerilemeye başladı. Yaz aylarında tüketimin azaldığı yumurtada üretici piyasasında fiyatlarda kalem kalem inişe geçti. Son iki haftadır sabit olan fiyatlarda 20 kuruştan 70 kuruşa varan fiyat düşüşleri gerçekleşti.



En dikkat çekici gerileme ise kılavuz yumurtada gerçekleşti. İhracat yasağının geçtiğimiz ay kaldırılmasıyla fiyatı artan bu tür 2,15'ten 1,45 TL'ye kadar inişe geçti.

Cinsi 27 Temmuz 4 Ağustos

Duble 3,85 3,65

Eski Ana 3,75 3,55

Yeni Ana 3,60 3,20

Yarka 3,20 2,70

Piliç 2,55 1,95

Kılavuz 2,15 1,45