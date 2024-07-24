Yunan adasında tatilin maliyeti belli oldu! İşte 10 ada için kalem kalem fiyatlar

24 Temmuz 2024 16:33 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 16:39

Yunan adaları dolup taşıyor! Yerli turisti kaçıran sebepler ortaya çıktı: Antalya ile arasında 100 bin TL fark var

Yunan adaları dolup taşıyor! Yerli turisti kaçıran sebepler ortaya çıktı: Antalya ile arasında 100 bin TL fark var

Bodrum ve Alaçatı gibi bölgelerde fahiş fiyatlardan şikayet edenler rotayı Yunan Adaları’na kırdı. Türklere kapıda bir haftalık vize verilecek olan 10 Yunan adası Rodos, İstanköy, Sisam, Sakız, Meis, Sömbeki, İlerya, Limni, Midilli ve Kilimli'nde tatil yapmanın maliyeti belli oldu.

TÜRKLER ROTAYI YUNAN ADALARI'NA KIRDI

Ege Denizi’nde yer alan Yunan adaları mavi-yeşil suları, beyaz badanalı evleri ve eşsiz plajları ile ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

2024 yaz sezonunda yerli turistler fahiş fiyatlardan dolayı tatillerini yurt içinde değil yurt dışında yapmaya karar verdi.

Ege ve Akdeniz bölgesinde yaşanan yoğunluk, geçen seneye oranla neredeyse yüzde 40 azaldı.

10 Yunan adası Rodos, İstanköy, Sisam, Sakız, Meis, Sömbeki, İlerya, Limni, Midilli ve Kilimli ise Türk tatilci akınına uğradı.

Türklere kapıda bir haftalık vize veren 10 Yunan adasında (Rodos, İstanköy, Sisam, Sakız, Meis, Sömbeki, İlerya, Limni, Midilli ve Kilimli) tatil yapmanın maliyeti de belli oldu.

Vize muafiyeti uygulanan adalarda ortalama konaklama ücretleri de belirlendi.

SAKIZ ADASI MALİYETİ

Sakız Adası'nda, 30 Haziran-6 Temmuz 2024 tarihleri arasında 6 gece konaklama için çift kişilik odaların en düşük fiyatları yaklaşık olarak 8.850 TL civarında oldu.

Deniz manzaralı, banyo ve mutfağıyla donatılmış 26 metrekarelik stüdyo dairenin ücreti ise 12.727 TL civarında.

Eğer Sakız Adası'nda 3 yatak odalı bir villa kiralamayı düşünüyorsanız, 6 gece için minimum maliyetin 40 bin TL.

SİSAM ADASI MALİYETİ

Samos (Sisam) Adası, Yunanistan'ın en gözde destinasyonlarından biri.

Samos Adası'nda, kendi havuz ve plajına sahip olan, aynı zamanda kahvaltının da dahil olduğu otellerde, 6 gece çift kişilik konaklamanın maliyeti yaklaşık olarak 15.000 TL civarında.

Genel deneyim arttıkça, fiyatlar da genellikle 30-40 bin TL civarına çıkıyor.

MİDİLLİ ADASI MALİYETİ

Midilli Adası'nda, 1 yatak odası, mutfak ve banyodan oluşan 25 metrekarelik bahçe manzaralı bir dairede iki kişinin 6 gece konaklama ücreti 5.120 TL.

RODOS ADASI MALİYETİ

Rodos’ta 6 gece 2 kişilik odalar için fiyatlar 10 bin TL’den başlıyor.

Ortalama bir tatil için ise yaklaşık 30-40 bin TL civarında bir konaklama ücreti bulunuyor.

KOS ADASI MALİYETİ

Havuzlu otellerde kahvaltı dahil iki kişilik konuklamalar için 11 bin civarında. Lüks ve hizmetlere göre 75 bin TL’ye kadar varabiliyor. Ancak ortalama bir tatil için 25 bin-45 bin TL ücret yeterli oluyor.

MEİS ADASI MALİYETİ

Meis, Yunanistan’ın en küçük adası. 15 bin-35 bin TL arasında 6 gecelik bir tatil mümkün oluyor.

4 yatak odalı bir kral süiti tutmak isterseniz 159 bin TL ödemeniz gerekiyor.

LEROS ADASI MALİYETİ

Leros'ta, deniz manzaralı, 4 yatak odalı 3 banyolu 250 metrekare bir villa kiralamak isterseniz 72 bin TL ödemeniz gerekiyor.

Uygun bütçeli 6 gecelik otel fiyatları 10 bin TL’den başlıyor. 15-120-25-30 bin TL şeklinde artabiliyor.

KALİMNOS ADASI MALİYETİ

Kalimnos bu yıl Türklerin en sık ziyaret ettiği adalardan oldu.

Tek kişilik iki yataklı bahçe manzaralı bir odada iki kişi 6 gece 8.361 TL'ye kalabilirsiniz.

Deniz manzaralı, havuzlu kahvaltı dahil lüks bir otel için ise yaklaşık 61 bin TL ayırmanız gerekiyor.

PATMOS ADASI MALİYETİ

Temmuz ayı başında 6 gece 2 kişilik bir konaklama için 8 bin TL civarındaydı.

Burada 15-20 bin TL civarında ücretler ortalama bir tatil yapmanın mümkün.

Bir süitte kalmak istediğinizde ise 100 bin TL ödemeniz gerekiyor.

SİMİ ADASI MALİYETİ

Ulaşımın sadece feribotla sağlandığı Simi adasında denize sıfır toplam 1 yatak odası, 1 oturma odası ve 1 banyodan oluşan 35 metrekare evde 2 kişi 6 gece konaklamak için 26 bin TL.

Daha uygun bir tatil için adada 13 bin TL’ye tek yatak odalı daireler yer alıyor.