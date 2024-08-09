Yurt dışı çıkış harcı için yeni karar!

09 Ağustos 2024 13:11 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 13:14

Yurt dışına çıkacaklar bu listeye bakın! İşte Türklere en kolay Schengen vizesi veren ülkeler

Yurt dışına çıkacaklar bu listeye bakın! İşte Türklere en kolay Schengen vizesi veren ülkeler

Yurt dışı alışverişi için yapılan vergi düzenlemesiyle 30 Euroyu geçen ürünlerde gümrük sorunu yaşanabilir

Yurt dışı alışverişi için yapılan vergi düzenlemesiyle 30 Euroyu geçen ürünlerde gümrük sorunu yaşanabilir

GİB'den yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos'tan itibaren (bu tarih dahil) yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarca ödenecek harç tutarının 500 lira olarak belirlendiği anımsatıldı.

12 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Söz konusu tarihten itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları açısından, harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, 12 Ağustos 2024 tarihi saat 00.00'dan itibaren yapılacak yurt dışına çıkışlar için bu tarihten önce vergi dairelerinden ya da Dijital Vergi Dairesinin dijital.gib.gov.tr adresindeki web uygulaması üzerinden seyahat tarihi belirtilmek suretiyle 500 lira tutarındaki harç ödemesi gerçekleştirilebilecektir."