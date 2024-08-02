Yurt dışı çıkış harcı kararı Resmi Gazete'de: Bedelin artacağı tarih belli oldu

02 Ağustos 2024 11:32 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:37

Yurt dışı çıkış harcı için ikinci zam iddiası! Tarih ve rakam verdi

Yurt dışı çıkış harcı için ikinci zam iddiası! Tarih ve rakam verdi

Yurt dışı çıkış harcının 500 liraya çıkarılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2022’den bu yana 150 lira olarak uygulanan yurt dışı çıkış harcı, yüzde 233 zamla 500 liraya yükseltildi.

BANKALARIN SİSTEMLERİNDEN ÖDENEBİLİYOR

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecek.

Yani yurt dışına çıkanlar, 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü itibariyle yurt dışı çıkış harcını 500 lira olarak ödeyecek.

Bu tarihten önce yurt dışına çıkanlar, harcı 150 lira olarak ödeyecek.

Yurt dışı çıkış harcı Gelir İdaresi Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesinden ve bankaların sistemlerinden ödenebiliyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NEDİR?

Yurt dışı çıkış harcı, yurt dışına seyahat eden ve 7 yaşından büyük her yurttaşın ödemesi gereken bir vergi uygulamasıdır.

Harç, ilk kez 1963 yılında alınmaya başlandı.1963’te çıkarılan 196 sayılı Kanun ile ismi “Dış Seyahat Harcamaları Vergisi” olarak değiştirildi.

Uygulama, 1984 yılında kaldırıldı ancak 17 Mart 1984’te çıkarılan 2985 sayılı Kanun neticesinde, yurt dışına seyahat eden vatandaşların, 100 dolara karşılık gelen bir ödeme yapmasına karar verildi.

12 sene devam eden uygulama, 21 Mart 1996’da Bakanlar Kurulu'nun kararının ardından kaldırıldı.