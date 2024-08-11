Yurt dışı çıkış harcı pulunda zamlı fiyat bu gece başlıyor
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ağustos 2024 21:28 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 21:36
Bu geceden itibaren yurt dışına çıkacaklar için zamlı tarife uygulaması başlıyor. Yurt dışı çıkış harcı pulu artık 500 liradan ödeme alınacak.
Fahiş bir şekilde zamlanacağı iddialarıyla tartışılan yurt dışı çıkış harç pulunun 500 lira olması kararlaştırılmıştı. Bu gece saat 00.00 itibarıyla seyahat edenler için uygulama başlıyor.
150 LİRADAN YÜKSELTİLDİ
Dış hat uçuşlarında Türk vatandaşlarından alınan 150 lira tutarındaki yurt dışı çıkış harç pulu ücretinin 500 liraya yükseltilmesine yönelik kanun, 2 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanuna göre yurt dışı çıkış harcı, 12 Ağustos tarihinden itibaren 150 liradan 500 liraya yükseltildi. Pasaport kontrolünden geçiş yaparak yurt dışına çıkacak olan Türk vatandaşları, bu gece saat 00.00’dan itibaren yurt dışı çıkış harç pulu için 500 lira ödeyecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı