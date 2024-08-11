Yurt dışı çıkış harcı pulunda zamlı fiyat bu gece başlıyor

11 Ağustos 2024 21:28 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 21:36

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Fahiş bir şekilde zamlanacağı iddialarıyla tartışılan yurt dışı çıkış harç pulunun 500 lira olması kararlaştırılmıştı. Bu gece saat 00.00 itibarıyla seyahat edenler için uygulama başlıyor.

150 LİRADAN YÜKSELTİLDİ

Dış hat uçuşlarında Türk vatandaşlarından alınan 150 lira tutarındaki yurt dışı çıkış harç pulu ücretinin 500 liraya yükseltilmesine yönelik kanun, 2 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanuna göre yurt dışı çıkış harcı, 12 Ağustos tarihinden itibaren 150 liradan 500 liraya yükseltildi. Pasaport kontrolünden geçiş yaparak yurt dışına çıkacak olan Türk vatandaşları, bu gece saat 00.00’dan itibaren yurt dışı çıkış harç pulu için 500 lira ödeyecek.