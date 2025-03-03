Yurt dışı siparişlerinde yeni dönem! Gümrük vergisine ek sürpriz: Kargo ücretleri dahil oluyor

Türkiye'ye yurt dışından gelen kargolar için gümrük hesaplamasında kritik değişiklik yapıldı. Artık kargo ve nakliye ücretleri de vergilendirilecek, ithalat maliyetleri yükseliyor. Sipariş vermeden önce bu detayı mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekecek. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye’de yurt dışından gelen bireysel kargolar için uygulanan gümrük vergisi hesaplamasında önemli bir değişikliğe gidildi. 1 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile artık ürünün gümrük kıymeti belirlenirken, kargo ve nakliye ücretleri de hesaplamaya dahil edilecek.

VERGİ MİKTARI ARTIYOR

Önceden sadece ürün bedeli üzerinden hesaplanan gümrük vergisi, yeni düzenlemeyle birlikte taşıma ve sigorta masraflarını da kapsayacak. Bu durum, yurt dışından sipariş verilen ürünlerin toplam maliyetinin artmasına neden olacak. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren bir düzenleme ile 30 euroyu aşan ürünler için gümrük vergisi zorunlu hale getirilmişti. Yeni değişiklikle birlikte, ürün bedeline kargo ücretinin de eklenmesi zorunlu tutuldu. Bu da, vergi muafiyeti sınırının daha düşük fiyatlı ürünler için de aşılmasına sebep olacak.



Örneğin, daha önce 29 euro değerinde bir ürün vergiden muafken, şimdi 25 euroluk bir ürün için 6 euro kargo bedeli eklendiğinde toplam tutar 31 euroya ulaşacak ve ithalat vergisine tabi olacak.

HIZLI KARGO ŞİRKETLERİNE YENİ TEMİNAT ŞARTLARI

Düzenleme sadece bireysel kargo alıcılarını değil, uluslararası taşımacılık yapan firmaları da etkiliyor. Yeni kurallara göre:

Hava veya kara yolu taşımacılığı yapan şirketlerin teminat mektubu tutarı 1 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltildi.

Hem hava hem kara yolunda faaliyet gösteren firmalar için bu tutar 2 milyon TL’den 20 milyon TL’ye çıkarıldı.

Daha önce operatör yetkisi almış şirketler, mevcut teminatlarını 1 Temmuz 2025’e kadar yeni tutarlara uygun şekilde güncellemek zorunda.

Eksik kalan tutar tamamlanmazsa, ilgili firmaların operatör yetkileri askıya alınacak.

TÜKETİCİLERE VE KARGO SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

Bu yeni düzenleme, yurt dışından ürün sipariş eden tüketiciler için daha yüksek maliyetler anlamına geliyor. Özellikle küçük elektronik cihazlar, giyim ürünleri ve aksesuarlar gibi sıkça satın alınan ürünlerde fiyatların yükselmesi bekleniyor. Öte yandan, kargo firmalarına getirilen yüksek teminat şartları, özellikle küçük ve orta ölçekli lojistik firmaları için ciddi bir yük oluşturabilir. Uzun vadede bu durum, uluslararası taşımacılık hizmetlerinde fiyat artışına ve rekabetin azalmasına yol açabilir.