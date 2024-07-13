Yurt dışı tatil hayali kuranlara müjde! 1 euroya uçak bileti fırsatı Pegasus'tan geldi

13 Temmuz 2024 09:36 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 10:38

Pegasus, 12-15 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan kampanya için kolları sıvadı. Müşterilerini memnun etmek için harekete geçen Pegasus, Bosna Hersek sefer sayılarını artırdı.

1 EURO'YA UÇAK BİLETİ FIRSATI PEGASUS'TAN GELDİ

1 eurodan başlayan bilet satışları için artı sadece vergi alınacak. Kampanya 1500 koltukla sınırlı olacak.

Kampanyayı duyan birçok vatandaş eş zamanlı olarak siteye girdiklerinden Pegasus sitesine 12 Temmuz'da 1 saat boyunca erişim zorlaştı. Kampanya kapsamında seyahatler ise 24 Ağustos 2024-29 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bosna Hersek Tuzla şehri ülkenin en çok turist ziyareti alan şehridir.

Saraybosna ve Banyaluka'dan sonra en büyük şehirlerden biridir. Kumsal ve sıcak deniz sayesinde turistler hem doğanın hem de yaz aylarının tadını doyasıya çıkartıyor. Tarihin gölgesindeki kumsallar en çok dikkat çeken yerler oluyor.

Pegasus kampanyalarını yaz ayları boyunca artıracağının sinyalini verdi.