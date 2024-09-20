Yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı

20 Eylül 2024 10:08 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 10:08

Yurt dışı üretici fiyat endeksi verileri TÜİK tarafından açıklandı. YD-ÜFE yıllık olarak yüzde 28,67 aylık olarak yüzde 2,95 yükseldi.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık olarak yüzde 28,67 aylık olarak yüzde 2,95 arttı. YD-ÜFE​ 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,95 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,67 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %52,55 artış gösterdi.

YURT DIŞI ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ YÜKSELİŞTE

YD-ÜFE imalat​ ürünlerinde yıllık %28,60 arttı. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik​ ve taş ocakçılığında %32,84 artış, imalatta %28,60 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %26,67 artış, dayanıklı tüketim mallarında %33,94 artış, dayanıksız tüketim mallarında %33,09 artış, enerjide %0,70 artış, sermaye mallarında %34,03 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK yüzde 2,98 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,42 artış, imalatta %2,98 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,66 artış, dayanıklı tüketim mallarında %3,25 artış, dayanıksız tüketim mallarında %3,03 artış, enerjide %4,09 azalış, sermaye mallarında %4,37 artış olarak gerçekleşti.