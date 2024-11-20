Yurt dışı üretici fiyat endeksi ekim ayında arttı

20 Kasım 2024 10:16 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 10:19

TÜİK verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Ekim ayında yıllık yüzde 30,70 arttı, aylık yüzde 0,09 arttı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi. TÜİK​ Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2024 verilerini paylaştı. YD-ÜFE​ imalat ürünlerinde ise yıllık yüzde 30,65 artış gerçekleşti.

YURT DIŞI ÜFE EKİM'DE ARTTI

YD-ÜFE 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,09 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,45 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,70 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,62 artış gösterdi.

YURT DIŞI ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 30,65 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %33,52 artış, imalatta %30,65 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %28,23 artış, dayanıklı tüketim mallarında %36,56 artış, dayanıksız tüketim mallarında %31,09 artış, enerjide %4,74 artış, sermaye mallarında %38,71 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %0,23 artış, imalatta %0,08 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %0,06 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,08 artış, dayanıksız tüketim mallarında %0,10 azalış, enerjide %3,59 artış, sermaye mallarında %0,49 azalış olarak gerçekleşti.