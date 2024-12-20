Yurt dışı üretici fiyat endeksi kasım ayında azaldı
TÜİK, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2024 verilerini duyurdu. YD-ÜFE yıllık yüzde 25,19 arttı, aylık ise yüzde 0,86 azaldı.
Yurt dışı üretici fiyat endeksi verileri TÜİK tarafından duyuruldu. YD-ÜFE 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,39 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,19 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %44,56 artış gösterdi.
YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK ARTTI
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %24,18 artış, imalatta %25,21 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %22,99 artış, dayanıklı tüketim mallarında %30,39 artış, dayanıksız tüketim mallarında %25,44 artış, enerjide %4,19 artış, sermaye mallarında %31,18 artış olarak gerçekleşti.
YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK AZALDI
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,01 azalış, imalatta %0,82 azalış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %0,85 azalış, dayanıklı tüketim mallarında %0,29 azalış, dayanıksız tüketim mallarında %0,15 azalış, enerjide %1,91 azalış, sermaye mallarında %1,49 azalış olarak gerçekleşti.