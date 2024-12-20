Yurt dışı üretici fiyat endeksi kasım ayında azaldı

20 Aralık 2024 10:09 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:12

TÜİK, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2024 verilerini duyurdu. YD-ÜFE yıllık yüzde 25,19 arttı, aylık ise yüzde 0,86 azaldı.

TÜİK açıkladı: Türkiye'de en fazla yardım emeklilere ve yaşlılara yapıldı

TÜİK açıkladı: Türkiye'de en fazla yardım emeklilere ve yaşlılara yapıldı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi verileri TÜİK​ tarafından duyuruldu. YD-ÜFE​ 2024​ yılı Kasım​ ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,39 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,19 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %44,56 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT​ ÜRÜNLERİNDE YILLIK ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %24,18 artış, imalatta %25,21 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %22,99 artış, dayanıklı tüketim mallarında %30,39 artış, dayanıksız tüketim mallarında %25,44 artış, enerjide %4,19 artış, sermaye mallarında %31,18 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK AZALDI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,01 azalış, imalatta %0,82 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %0,85 azalış, dayanıklı tüketim mallarında %0,29 azalış, dayanıksız tüketim mallarında %0,15 azalış, enerjide %1,91 azalış, sermaye mallarında %1,49 azalış olarak gerçekleşti.