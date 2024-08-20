Yurt dışı üretici fiyat endeksi temmuzda arttı

20 Ağustos 2024 10:22 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:23

TÜİK yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini duyurdu. YD-ÜFE 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,70 artış gösterdi. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,17 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,80 artış yaşandı.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %33,82 artış, imalatta yüzde 27,30 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 24,39 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,40 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,59 artış, enerjide yüzde 13,32 artış, sermaye mallarında yüzde 30,88 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,21 artış, imalatta yüzde 1,73 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,33 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,07 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,49 artış, enerjide yüzde 2,87 artış, sermaye mallarında yüzde 2,08 artış olarak gerçekleşti.