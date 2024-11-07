Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Basılı pul dönemi bitiyor: Son tarih belli oldu

07 Kasım 2024 15:44 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 16:14

Yurt dışına çıkış harcı uygulamasında değişikliğe gidiliyor. Yurt dışına çıkışlarda alınan basılı harç pulu uygulamasının 1 Ocak 2025 tarihinde sona ereceği öğrenildi. Yeni sistemle birlikte yurt dışına çıkış harcı artık online olarak ödenebilecek. 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan harç pulları ise 10 Ocak 2025’e kadar kullanılabilecek.

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurt dışına çıkış harcı uygulamasında önemli bir değişikliğe gidiyor. GİB’in internet sitesinde yayımlanan Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği Taslağı, kamuoyunun görüşüne sunuldu. Kağıt tasarrufu ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda hazırlanan bu taslak, yurt dışına çıkış harcının ödeme ve kontrol süreçlerini dijitalleştirmeyi amaçlıyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇ PULU KALDIRILIYOR

Mevcut uygulamada, yurt dışına çıkacak yolcular harcı vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar veya PTT veznelerinden makbuz karşılığında ödeyebiliyor. Ayrıca, GİB’in Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet ve mobil bankacılık uygulamaları da ödeme seçenekleri arasında yer alıyor.

Yeni düzenleme, 1 Ocak 2025 itibarıyla “yurt dışına çıkış harç pulu” uygulamasının kaldırılmasını öngörüyor. Bu tarihten itibaren, havalimanları ve limanlarda harç pulu alma zorunluluğu ortadan kalkacak ve ödemeler elektronik ortamda yapılabilecek. Elektronik ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilerek yurt dışına çıkış işlemleri sırasında doğrulanabilecek. Bununla birlikte, 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 Türk liralık harç pulu, 10 Ocak 2025’e kadar kullanılabilecek. Bu düzenlemeyle, dijitalleşme sayesinde daha hızlı ve çevre dostu bir yurt dışı çıkış süreci hedefleniyor.