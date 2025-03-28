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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Türk lirası üst limiti arttı: Karar Resmi Gazete'de

Yurt dışına serbestçe çıkarılabilecek en yüksek tutar 185 bin liraya yükseltildi. Yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Önceden 25 bin TL ile sınırlı olan üst sınır, 185 bin TL’ye çıkarıldı.

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Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Türk lirası üst limiti arttı: Karar Resmi Gazete'de
KAYNAK:
Resmi Gazete
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 10:28

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğ, 15 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile uyumlu hale getirildi. Bu düzenleme ile yurt dışına çıkarılabilecek efektif miktarındaki üst limit 25 bin liradan 185 bin liraya yükseltildi. Böylece vatandaşlar ve işletmeler, daha yüksek miktarda nakdi serbestçe yurt dışına çıkarabilecek.

TÜREV İŞLEMLERE YÖNELİK YENİ DÜZENLEMELER

Yurt dışında gerçekleştirilecek türev işlemlerle ilgili aracılık hizmeti sunacak kuruluşların kapsamı genişletildi. Aynı zamanda, yetkili kuruluş olmaksızın işlem yapılabilecek durumlar da netleştirildi. Sermaye piyasası mevzuatı doğrultusunda ortaya çıkabilecek ek durumlar da bu düzenlemeye dahil edildi.

YETKİSİZ ARACILIĞA KARŞI ÖNLEMLER GÜÇLENDİRİLDİ

Tebliğde, yetkisiz kişilerin kaldıraçlı ve türev işlemlere aracılık etmesini engellemek için alınacak önlemler detaylandırıldı. Bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının bu tür yetkisiz faaliyetleri tespit edip önlem alması zorunlu hale getirildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında bilgi paylaşımı mekanizması güçlendirildi. Yetkisiz şekilde aracılık yapanlara yönelik yaptırımlar ve tespit edilen aykırılıkların Bakanlığa bildirilmesi hususları da düzenlemeye dahil edildi.

DEPO HESAPLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer düzenlemeyle, Merkez Bankası ve bankaların, Türkiye’de ve yurt dışında yerleşik kişiler adına altın, gümüş ve platin ile birlikte artık paladyum için de depo hesabı açabilmesi mümkün hale getirildi. Bu düzenleme, kıymetli madenlere yönelik finansal işlemleri daha da genişleterek yatırımcılar için yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yurtdışına çıkarken ne kadar nakit gerekir?
Türkiye'de yurt dışına çıkışlarda nakit para taşıma limiti yükseltildi. Daha önce 25 bin TL olarak belirlenen üst sınır, yapılan düzenleme ile 185 bin TL'ye çıkarıldı.
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