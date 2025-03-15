Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Türk lirası üst limiti arttı: Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, yurt dışına çıkarılabilecek Türk Lirası limiti arttı. Önceden 25 bin TL ile sınırlı olan üst sınır, 185 bin TL’ye çıkarıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, yurt dışına çıkarılabilecek Türk Lirası miktarında önemli bir artışa gidildi. Daha önce 25 bin TL olan üst sınır, 185 bin TL’ye yükseltildi. Böylece, yurt dışına seyahat eden kişiler, yanlarında daha fazla Türk Lirası taşıyabilecek.

KIYMETLİ MADEN TİCARETİNE YENİ KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Aynı düzenleme kapsamında kıymetli maden ticaretine yönelik yeni kısıtlamalar da getirildi. Türkiye’de faaliyet gösteren kuyumcular ve kıymetli maden ticareti yapan işletmeler haricinde, bireysel tüketicilere çekili kıymetli maden satışı yasaklandı. Bununla birlikte, kesme altın satışına yönelik düzenlemeler de sıkılaştırıldı. Artık yalnızca Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ile vergi levhasında kıymetli maden ticareti veya üretimi yaptığı belirtilen kişiler kesme altın satışı yapabilecek.