Yurt dışına çıkış harcı için GİB'dan açıklama! Boşuna bugünden pul almayın

15 Haziran 2024 15:07 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 15:11

Son dakika! Erdoğan enflasyon için yılın son çeyreğine işaret etti

Son dakika! Erdoğan enflasyon için yılın son çeyreğine işaret etti

Vergi düzenlemesi ile beraber yurt dışına çıkış harcının 150 TL’den 1000 TL ile 1750 TL arasında yeniden belirleneceği haberleri basında yer aldı. Artışın bayramdan sonra Meclis’e gelmesi beklenirken Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan açıklama geldi.

ÇIKIŞ TARİHİNDEKİ TUTAR ÜZERİNDEN ÖDENİR

GİB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçları da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır.

Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez.

Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir."

2023’TE NE KADAR HARÇ TOPLANDI?

Yurt dışı çıkış harçlarından 2023 yılında 1 milyar 311 milyon TL tahsilat yapıldı. 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ise 427 milyon lira gelir sağlandı. Yurt dışı çıkış harçlarının bir bölümü TOKİ’ye aktarılıyor.

2018 yılında 15 TL olarak alınan yurt dışı çıkış harcı Temmuz 2019’da 50 TL'ye çıkarıldı. Mart 2022’de ise 150 TL oldu. Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunduğunu belgeleyenler, ticari amaçla yük ve yolcu taşımaya yönelik kara, deniz, hava ve demiryolu araçlarında, yurt dışına çıkış sırasında fiilen mürettebat olan görevliler ile 7 yaşını doldurmamış olanlardan harç alınmıyor.