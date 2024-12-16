Yurt dışına çıkış harcı için o dönem tarih oluyor! 1 Ocak 2025 itibarıyla değişecek

16 Aralık 2024 16:03 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 16:13

Yurt dışına çıkacaklar dikkat. Yurt dışına çıkış harcı için pulla ödeme dönemi bitiyor. Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi işlemi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sona erecek. Yeni düzenlemeye göre seyahat edecek vatandaşlar, basılı pul yerine dijital ödeme yaparak harçlarını ödeyebilecek.

Yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi usulüne 1 Ocak 2025 itibarıyla son veriliyor. Bu değişiklikle birlikte, seyahat öncesi işlemlerin daha hızlı ve pratik hale gelmesi bekleniyor.

YURT DIŞI HARÇ PULU KALKIYOR

Seyahat planı olan vatandaşlar, harç pulunun ne zaman kaldırılacağını, yeni ücretin ne kadar olacağını ve dijital ödeme sisteminin nasıl işleyeceğini sorgulamaya başladı.

Yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi işlemi, 1 Ocak 2025'ten itibaren sona erecek. Yurt dışına çıkış harcı, dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka (internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM), vergi dairesi ve havalimanındaki vezneden alınabilecek.

Ödemeler otomatik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü sistemine aktarıldığı için makbuz ibrazına gerek kalmadan seyahat işlemleri tamamlanabilecek.

1 OCAK'TA SONA ERİYOR

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla yeni düzenlemeye göre seyahat edecek vatandaşlar, basılı pul yerine dijital ödeme yaparak harçlarını ödeyebilecek.

Yeni düzenleme ile pulla ödeme dönemi sona erecek, ödemeler dijitalleşecek, zaman kaybı azalacak, seyahat hazırlıkları daha hızlı ve kolay hale gelecek.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

2024 yılında 500 TL olan yurt dışı çıkış harcı, 2025 yılı için açıklanan %43,93 yeniden değerleme oranı ile birlikte 719,7 TL olması bekleniyor.