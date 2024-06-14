Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! Harç pulu fiyatlarına 10 kat zam!

14 Haziran 2024 13:53 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 14:04

En düşük emekli aylığı için 2 senaryo masada! Zamlı maaş tablosu belli oldu

En düşük emekli aylığı için 2 senaryo masada! Zamlı maaş tablosu belli oldu

Kamu gelirlerini artırmak için vergide birçok istisna ve muafiyeti kaldırmaya hazırlanan ekonomi yönetiminin özellikle borsa ve kripto parada işlem vergisi çok tartışılmış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün işlem vergisinden vazgeçildiğini duyurmuştu.

Ancak borsada işlem vergisinden vazgeçilirken, yurtdışı çıkış harçlarında olağanüstü bir zam hazırlığına başlandı. EKONOMİM’nin edindiği bilgilere göre bayram tatilinin ardından TBMM gündemine gelecek vergi paketinin önemli gelir artırıcı unsurlarından birisi de yurtdışı çıkış harcındaki artış olacak.

ARTIŞ YÜZDE 566 İLE YÜZDE 1066 ARASINDA OLACAK

Buna göre halen 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının 1000 lira ile 1750 lira aralığında yeniden belirlenmesi öngörülüyor. Eğer harç 1000 lira belirlenirse artış oranı yüzde 566, 1750 lira belirlenirse yüzde 1066 olacak.

Mart 2022 tarihinde 50 liradan 150 liraya çıkarılan yurtdışı çıkış harcının zaman içerisinde çok düşük kaldığı yönünde yapılan değerlendirmelerin ardından artış yapılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

GEÇEN YIL NE KADAR HARÇ TOPLANMIŞTI?

Yurtdışı çıkış harçlarından 2023 yılında 1 milyar 311 milyon lira tahsilat yapıldı. 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ise 427 milyon lira gelir sağlandı. Yurtdışı çıkış harçlarının bir bölümü TOKİ’ye aktarılıyor.

2018 yılında 15 lira olarak alınan yurtdışı çıkış harcı Temmuz 2019’de 50 liraya çıkarıldı. Mart 2022’de ise 150 lira oldu.

Çıkış tarihi itibarıyla yurtdışında oturma izni bulunduğunu belgeleyenler, ticari amaçla yük ve yolcu taşımaya yönelik kara, deniz, hava ve demiryolu araçlarında, yurtdışına çıkış sırasında fiilen mürettebat olan görevliler ile 7 yaşını doldurmamış olanlardan harç alınmıyor.

Öte yandan artışın ardından, miktarın yeniden değerleme oranına sabitlenerek, Cumhurbaşkanına verilecek yetkiyle her yıl düzenli olarak zamlanması öngörülüyor.