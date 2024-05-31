Yurt dışında saat getirenlere kötü haber! Ticaret Bakanlığı değiştirdi

31 May 2024 09:01 - Güncelleme : 31 May 2024 09:01

16 Haziran'dan itibaren Ticaret Bakanlığı tarafından yurt dışı ürünlerine sınırlama geliyor. Cep çakmakları ve elektrikle çalışan saatlerin ithalatında birim gümrük kıymetini "adet" üzerinden yeniden düzenledi.

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, elektrikle çalışan saatler, tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları, ateşleme sistemi elektrikli olanlar ve diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmaklarının ithalatında birim gümrük kıymeti "adet" olarak değiştirildi.

Söz konusu ürünlerin ithalatında birim gümrük kıymeti adet başına 0,08 ila 3,5 dolar arasında değişecek. Tebliğ, 16 Haziran'da yürürlüğe girecek.