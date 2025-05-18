Yurt dışında tatil trendi devam ediyor! TUROYD Genel Başkanı en çok tercih edilen ülkeleri sıraladı

Yüksek enflasyonun gölgesinde yaz tatili planları şekilleniyor. TUROYD Genel Başkanı Tayfun Sancar, hem yurt içi hem yurt dışı tatil fiyatlarını değerlendirdi; en çok tercih edilen destinasyonları, otel doluluk oranlarını ve tatilciler için kritik uyarıları sıraladı.

“Yüksek enflasyonun gölgesinde, tatil maliyetleri vatandaşlarımız için önemli bir soru işareti” diyen Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Genel Başkanı Tayfun Sancar, yaz sezonuna dair beklentileri değerlendirdi.

FİYATLARDA YÜZDE 30'A VARAN ARTIŞ

tgrthaber.com'a değerlendirmelerdoe bulunan TUROYD Genel Başkanı Sancar, bu yıl otel fiyatlarında geçen seneye göre %20 ila %30 arasında artış olduğunu belirterek, “Antalya, Bodrum, Çeşme gibi popüler destinasyonlarda her şey dahil otellerde iki kişilik 4 gecelik konaklamalar, erken rezervasyonla günlük 7.000-15.000 TL arasında değişiyor. Lüks tesislerde bu rakam 20.000 TL’ye çıkabiliyor” dedi.

Ancak erken rezervasyon yapan tatilciler için halen avantajlı fırsatlar olduğunu söyleyen Sancar, otellerin bu kampanyalarla yerli turisti çekmeye çalıştığını belirtti.

“BAYRAMA DOĞRU YER BULMAK ZORLAŞACAK”

Otel doluluklarının bayrama yaklaştıkça artmasını beklediklerini ifade eden Sancar, şu anki durumu şöyle özetledi: “Antalya ve Ege Bölgesi’nde doluluk oranları şu anda %50-60 civarında ancak bayram yaklaştıkça %80-90’lara ulaşması bekleniyor. Özellikle Kemer, Side, Çeşme ve Bodrum’daki oteller yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Son dakika rezervasyonları için yer bulmak zorlaşabilir.”

ERKEN REZERVASYON YAPMAYANLAR DİKKAT

Tatil planını son dakikaya bırakanlara uyarıda bulunan Sancar, “Oteller doluluk arttıkça fiyatlarını dinamik olarak yükseltiyor; bayram döneminde %30-50 daha pahalı olabiliyor. Örneğin, erken rezervasyonda 10.000 TL’ye alınabilecek bir paket, son dakikada 15.000 TL’yi bulabiliyor” diye konuştu.

SEKTÖR BAYRAMLA NEFES ALMAYI UMUYOR

Nisan ve Mayıs aylarında turizmde beklenen yoğunluğun görülmediğini söyleyen Sancar, bayramla birlikte sezona iyi bir başlangıç yapılmasını umduklarını aktardı. “Turizmciler, uzun bayram tatiliyle sezonu güçlü açmayı umuyor. Otelciler, yerli turistin erken rezervasyonla hareket etmesini teşvik ederek hem kendileri için planlama kolaylığı sağlıyor hem de tatilcilere bütçe dostu seçenekler sunuyor” dedi.

TATİL İİÇN EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜLKELERİ SIRALADI

Sancar’a göre yurt dışı tatil trendi bu yıl da devam ediyor. Özellikle vize süreçlerinin zorlukları ve yurt içi fiyatlarının yüksekliği, tatilcileri alternatif rotalara yöneltiyor:

“Geçen yıl enflasyon ve vize sorunları, yerli turisti vizesiz destinasyonlara (Mısır, Dubai, Balkanlar) yöneltmişti. Bu yıl da trend devam ediyor. Schengen vizesindeki zorluklar ve yurt içi fiyatların yüksekliği, vizesiz turları ve Yunan adalarını cazip kılıyor. Örneğin, 5 günlük bir Balkan turu, yurt içindeki lüks otel fiyatlarına yakın olabiliyor.”

“TATİL LÜKS DEĞİL, BİR İHTİYAÇ”

Sancar, tatilin toplumda hâlâ bir lüks olarak algılandığını ancak bunun değişmesi gerektiğini belirtti: “Bir turizm sevdalısı olarak, tatilin lüks değil, bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yoğun hayat temposunda sevdiklerimizle geçireceğimiz birkaç gün, paha biçilemez. Erken rezervasyonun bütçeyi koruduğunu unutmayalım; iptal güvence paketleriyle risk de azalıyor.”

Yurt içi tatil noktalarının da dünya çapında değer taşıdığını vurgulayan Sancar, “Fethiye’nin koyları, Kapadokya’nın büyüsü ya da Karadeniz’in yaylaları her bütçeye hitap ediyor. Yurt dışı düşünenlere ise vizesiz rotaları öneriyorum. Önemli olan, planlı hareket edip bu bayramı unutulmaz kılmak” diyerek sözlerini noktaladı.