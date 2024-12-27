Yurt dışından getirilecek cep telefonlarına ilişkin yeni karar! Elektronik eşyalar da dahil
Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı. Yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi elektronik eşyaların bandrol ücretlerine ilişkin sürpriz bir karar geldi.
Yurt dışından getirilen cep telefonları için beklenmedik bir karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre geçen yıl geçerli olan bandrol bedelleri bu yıl da geçerli olacak. 2025 yılında tahsil edilecek bandrol bedellerinde değişiklik yapılmadı.
YURT DIŞINDAN GETİRİLEN CEP TELEFONLARINA ZAM YOK
Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol ücretlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 2025 yılında tahsil edilecek bandrol bedellerinde değişiklik yok.
Kararda; "Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile görsel veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlardan 2025 yılında alınacak maktu ücretlerin, 23 Aralık 2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer aldığı şekilde tespit edilmesine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.
2025 BANDROL ÜCRETLERİ
Güncel bandrol ücretleri şu şekilde;
- Televizyon için 8-80 euro,
- Radyo için 1-2 euro,
- Video için 18 euro,
- Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro,
- Set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 euro,
- Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro,
- Görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 euro,
- Cep telefonları için 20 euro,
- Bilgisayarlar için 10 euro karşılığı Türk Lirası bandrol bedeli alınacak.