Yurt dışından getirilecek cep telefonlarına ilişkin yeni karar! Elektronik eşyalar da dahil

27 Aralık 2024 09:35 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 09:43

Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı. Yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi elektronik eşyaların bandrol ücretlerine ilişkin sürpriz bir karar geldi.

Yurt dışından getirilen cep telefonları için beklenmedik bir karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre geçen yıl geçerli olan bandrol bedelleri bu yıl da geçerli olacak. 2025 yılında tahsil edilecek bandrol bedellerinde değişiklik yapılmadı.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN CEP TELEFONLARINA ZAM YOK

Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol ücretlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 2025 yılında tahsil edilecek bandrol bedellerinde değişiklik yok.

Kararda; "Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile görsel veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlardan 2025 yılında alınacak maktu ücretlerin, 23 Aralık 2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer aldığı şekilde tespit edilmesine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

2025 BANDROL ÜCRETLERİ

Güncel bandrol ücretleri şu şekilde;