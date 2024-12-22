Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışveriş limiti düşürüldü! Artık kargolar da ücretli

22 Aralık 2024 11:23 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 11:23

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yurt dışından yapılan gümrüksüz alışveriş limitinin düşürüldüğü bildirildi. Düzenlemeye göre, kargo bedelini 3 Euro olarak kabul edecek.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, yurt dışından gümrüksüz alışveriş limiti 27 Euro'ya düşürüldü. 27 Aralık 2024’te yürürlüğe girecek olan düzenlemede kargo ücreti 3 euro olarak kabul edildi.

Gümrükler Genel Müdürlüğü yurt dışından yapılan gümrüksüz alışveriş limiti ile ilgili 2022/9 sayılı yeni bir genelge daha yayınladı.

500 ADETE İNDİRİLDİ

Yeni genelgeye göre "I. Beyan" başlıklı bölümünün "1. Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı (İthalat)" maddesinin 1.3. fıkrasında yer alan "2 bin adet" ibaresi "500 adet" olarak değiştirildi.

Aynı Genelgenin "II. Kıymet tespiti ve vergilendirme" başlıklı bölümü de değiştirildi.

Genelgenin 27 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirlendi.

Yeni genelgede yurt dışından yapılan gümrüksüz alışveriş limiti şöyle tarif ediliyor:

Eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir.

Bu Genelge hükümleri kapsamında posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye giderleri, eşyanın kıymetine ilave edilir.

KARGO BEDELİ 3 EURO OLACAK

Navlun giderinin dahil olduğu teslim şekillerinde, ibraz edilen fatura, satış fişi veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgede eşyanın fiilen ödenen veya ödenecek fiyatı ile navlun gideri ayrı ayrı gösterilir. Navlun giderinin bu belgelerde ayrı gösterilmediği durumlarda, 3 euro tutarında emsal navlun gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenir.

Navlun giderinin dahil olmadığı teslim şekillerinde ise, navlun makbuzu ibrazının imkansız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, 3 euro tutarında emsal navlun gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenir.

Basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde eşyanın kıymeti ile navlun gideri taşıma senedinin ilgili bölümlerinde ayrı ayrı beyan edilir.