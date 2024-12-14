Yüz güldürüyordu ama fiyatı arttı! Kar suyu denize indi, fırtına çıktı

14 Aralık 2024 11:28 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 11:35

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Denizlerde çıkan fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamaması tezgaha yansıdı. Geçtiğimiz günlerde 100 TL’ye kadar fiyatı düşen hamsi 200 TL’den satışa sunuldu.

Doğu Karadeniz​ Bölgesi’nde etkili olan kuvvetli fırtına​ nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Fırtınanın balıkçı​ tezgahlarına yansımasıyla av sezonunda hem vatandaşın hem de balıkçının yüzünü güldüren hamsinin fiyatı arttı.

TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI

Geçtiğimiz günlerde 100 TL’den satılan hamsinin fiyatı 200 TL’ye çıktı. Kar suyuyla yağlanarak lezzetini arttıran hamsiye vatandaşlar ilgi gösterirken, balıkçı tezgahlarında istavrit 100 TL, mezgit 250 TL, sargan 250 TL, çinekop 250 TL, palamut 125 TL’den tezgahlardaki yerini aldı.

FİYATLAR CEP YAKIYOR

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkiindeki balıkçılık yapan Kadir Pınar, fırtına nedeniyle hamsinin fiyatının arttığını belirterek “Hamsi bugün az geldi. Kar yağması ve balıkçı teknelerinin denize açılamaması nedeniyle hamsi​ az oldu. Ama daha irileşti. Çinekop, mezgit, istavrit ve sargan gibi çeşitlerimizde var ama biraz kısıtlı.

Az çıkınca hamsinin fiyatı da arttı. Denizde hava şartlarının düzelmesinin ardından hamsinin bol çıkacağını düşünüyorum. Şuana kadar güzel ve verimli bir sezon geçirdik.