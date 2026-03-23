Yüzde 1,20 oranlı konut kredisi! İşte 2026 İlk Evim Konut Kredisi şartları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ev almak isteyen vatandaşlar sıklıkla konut kredisi kullanımına yöneliyor. Ancak konut fiyatlarındaki yükseliş ve kredi faizlerindeki artış kredi kullanmayı zorlaştırıyor.
İlk kez ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir alternatif masaya taşındı. İlk Evim Konut Kredisi, düşük faiz oranı ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmak isteyen tüketicilere destek oluyor.
İşte yüzde 1,20 faiz oranı ve 180 aya varan vade ile sunulan kredi paketinin başvuru şartları ve ödeme planı...
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından teknik çalışmaları yürütülen kredi paketinin, 2026 yılının ilk yarısında Meclis gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK'nın teknik çalışmaları tamamladıktan sonra kampanya takvimi netleşecek.
Orta Vadeli Program kapsamında hayata geçirilmesi planlanan kredi modelinde faiz oranı yüzde 1,20 olarak öngörülüyor.
180 aya kadar vade imkanı sunulan kredi paketinde aylık taksit tutarları, çekilecek kredi miktarına göre değişirken, başvuru şartları da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni modelle birlikte konut piyasasında hareketliliğin artması bekleniyor.
Yeni kredi modeli, ilk kez konut sahibi olacaklar için finansmana erişimi kolaylaştırmayı ve ödeme yükünü daha yönetilebilir hâle getirmeyi hedefliyor.
Dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını amaçlayan devlet destekli kredinin faiz oranı yüzde 1,20 olarak belirlendi. 2 milyon TL üzerinde kredi kullanmak isteyenler için ayrıca limit artışı uygulanabilecek.
Krediden yalnızca ilk kez ev alacaklar, kamu bankaları vasıtasıyla yararlanabilecek.
İlk kez konut satın alıyor olmak
Üzerine kayıtlı başka bir konut bulunmamak
Alınacak konutun bulunduğu şehirde ikamet etmek
Son 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olmak
Hisseli konutlarda yüzde 50'den fazla paya sahip olmamak
Belirlenen gelir kriterlerini karşılamak