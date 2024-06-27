Yüzde 25 kira sınırı 1 Temmuz'da sona eriyor! Uzman isimden ev sahiplerine uyarı

27 Haziran 2024 11:43 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 11:51

Yüzde 25 sınırı gelecek ayın başında uygulamadan kaldırılacak. 2022’de hayata geçirilen 2023’te uzatılan kira sınırının kaldırılmasının ardından emlak piyasalarında neler değişecek? Uzmanlar kiraların nasıl hesaplanacağını açıkladı.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, 1 Temmuz’dan itibaren emlak sektöründe başlayacak süreci değerlendirdi.

KONUT ARZI ARTTI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrasında İstanbul, Ankara, Mersin gibi birçok şehrin yoğun göç aldığını hatırlatan Taylan, bazı fırsatçıların da bundan yararlanarak kiraları anormal şekilde yükselttiğini söyledi.

Taylan, "Şu an hangi vatandaşımız, hangi tipte konut arıyorsa Türkiye'nin her yerinde bu ihtiyacını kiralık olarak karşılayabilir. 7-8 ay önce buna sahip değildik." dedi. Talep fazlalığının ortadan kalktığını vurgulayan Taylan, şu an "kiralarda sıkıntı olacağı" algısına neden olmanın doğru olmayacağını ifade etti.

Taylan, yüzde 25 sınırından önce de bir yasal düzenleme uygulandığını anımsatarak, geçmiş yıllarda kira artışlarının Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ortalaması alınarak yapıldığını anlattı.

EN MAKUL YÖNTEM ENFLASYON ORTALAMASI

Taylan şu ifadeleri kullandı:

"1 Temmuz'dan itibaren yüzde 25 sınırının kaldırılmasının piyasaya ekstra bir etkiye neden olacağını düşünmüyorum. Bundan sonra da en makul olan yöntem enflasyon ortalamasıdır. Enflasyon şartlarına göre yıllık TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasının kira artışlarına yansıdığı anda ev sahipleri ve kiracılar çok karşıya karşıya gelmeden bu süreci geçirirler."

Ev sahipleri ve kiracılara uyarılarda bulunan Taylan, tarafların Ticaret Bakanlığından da yetki belgesi almış yasal ofisler aracılığıyla kira sürecini yürütmelerinin faydalı olacağını dile getirdi. Taylan, konut sayısının artırılmasının önemine de dikkati çekerek, "Özellikle alt ve orta gelir grubuna konut üretmek bizim gelecek için de en önemli şiarımız olmalıdır."