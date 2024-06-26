Yüzde 25'lik kira artışı tarih oluyor! İşte İstanbul ilçe ilçe yeni kira zammı hesaplaması

26 Haziran 2024 14:16 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 14:46

Vatandaşları ilgilendiren kiralara yapılan yüzde 25'lik zam oranları Temmuz ayıyla beraber tamamen kalkıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından bizzat duyurulan yüzde 25'lik kiralara yapılan zam oranının kaldırılması ardından gözler yeni orana çevrildi.

YÜZDE 25'LİK KİRA ARTIŞI TARİH OLUYOR!

Yüzde 25'lik sabit zam oranı kaldırılırsa, kiralara TÜFE oranına bağlı gelişen yüzde 65'lik zam oranın yansıtılacağı bekleniyor.

Sadece konut değil aynı zamanda iş yerlerini de etkileyen zam oranları vatandaşların ilgi odağı oldu.

2022 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan yüzde 25'lik kira artış oranı, 2023 yılında da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tarafından yeniden yürürlüğe girildiğini duyurmuştu.

Gözler ise 2024 yılındaydı. Ancak vatandaşların beklediği haber Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. 2024 yılında yüzde 25'lik sınır kaldırıldı.

YENİ KİRA ARTIŞ DÜZENLEMESİ

Yeni kira artış düzenlemesi Temmuz ayından itibaren tamamen netleşecektir. Süreçte tahmini eski sistem olan tefe tüfe hesabı olacak. Şimdilik Mayıs ayına göre tefe tüfe oranları TÜİK verilerine göre yüzde 65'tir.

Yüzde 65'lik kira zammı ise İstanbul'da ilçe ilçe yansıtılırsa ortaya çıkacak kiralar ise tahmini şekillenmeye başladı.

2024 İSTANBUL İLÇE İLÇE YENİ KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

2023 yılında TÜİK verilerine göre; İstanbul'da ilçe ilçe kirası en yüksek semtler ortaya çıktı. Sarıyer ilçe olarak en yüksek kiraya sahip seçildi. Akabinde ise Beşiktaş Bakırköy, Kadıköy ve Beyoğlu geldi. Eyüp, Fatih ve Üsküdar ilçeleri de kiraları en yüksek listede yer aldı.

En düşükler arasında ise; Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Arnavutköy, Kurtköy ve Çatalca oldu. Peki, Tefe Tüfe'nin yüzde 65'lik oranı kira zamlarına yansırsa oranlar ne olur? İşte o hesaplama...