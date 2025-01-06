Yüzde 30 fazla emekli maaşı için son fırsat! SGK uzmanı İsa Karakaş yüzde 30 kesinti uyarısı yaptı

06 Ocak 2025 08:53 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 09:16

SGK uzmanı İsa Karakaş, 2025'te emekli olarak 2024'e göre yüzde 30 daha az maaş alacak vatandaşlara müjdeli bir haber verdi. Bu durumdan kurtulmak için hâlâ şansın olduğunu belirten Karakaş, "Bundan sonra çok zor" diyerek son fırsatı açıkladı.

Türkiye 2025​ yılına yine ekonomi gündemiyle girdi. Önce asgari ücret ardından memur ve emekli maaşları belirlenirken, 2025 yılında emeklilik​ başvurusu yapacak vatandaşlarla ilgili kritik günlerden geçiliyor.

SON TARİH 14 OCAK

Geride bıraktığımız yılın son günlerinde "2024'te mi emekli olmak daha avantajlı 2025'te mi? sonusu gündemin ilk sıralarına taşınmıştı. Nitekim uzmanlara 14 Ocak 2025'e kadar emeklilik dilekçesi vermeyen, 2024'ün ikinci yarısında emekliliği hak eden çalışanlar, başvurularını 2025 yılına ertelediklerinde önemli bir kayıpla karşılaşacak. 2024'ün ikinci yarısında emekliliğe başvuranlar, 2025'in ilk yarısında başvuranlara kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha yüksek emekli maaşı alacak.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesimdeki köşe yazısında yüzde 30'luk avantaj için son kez uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, bu avantajdan yararlanmak için 14 Ocak 2025'e kadar emeklilik dilekçesi verilmesi gerektiği vurgulandı.

"YÜZDE 30'LUK FARK KAPANMAZ"

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili şunları söyledi: "Yüzde 30'luk avantajla İlgili emekli olan çok sayıda değerli kardeşimiz oldu. 2025 yılında yüzde 30'luk fark kapandı mı, diye çok sayıda endişe edenler var. TÜİK'in açıklamış olduğu aralık ayı enflasyonu aylık yüzde 1.03 yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 olarak açıklandı. Yüzde 3,5 oranında büyüme ve yıllık enflasyon göz önünde bulundurulduğunda 2024 yılında emekli olanların elde etmiş olduğu yüzde 30'luk avantaj aylardır söylediğimiz üzere kapanmadı. Bununla ilgili herhangi bir yasa değişikliği çıkmaz. Ankara’daki Meclis’i takip ediyorum, hükümet nezdinde ne oldu, ne bitti kontrol ediyorum. Yüzde 30’luk fark kesin."

SON GÜNE BIRAKMAYIN

Emeklilik dilekçelerinin son güne bırakılmaması gerektiğinin altını çizen SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Son gün 14 Ocak. Hayatınızı etkileyen bir durumu niye son güne bırakıyorsunuz? Kesinlikle son güne bırakmayın. E-devlet üzerinden, SGK'ya giderek veya posta yoluyla dilekçe verebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR FARK OLMADI"

Diğer yandan posta yoluyla başvurularda dikkat edilmesi gereken püf noktaları olduğunu ifade eden Karakaş "Kargoya verirseniz, 2024 yılı emeklisi olamazsınız, çünkü kargo 14'ü geçerse intikal etmez ve bu fırsatı kaçırırsınız. İşinizi garantiye alın. Mesleki hayatımda böyle bir fark görmedim. Yüzde 30’luk farkın bundan sonra olması çok zor. Dolayısıyla bir an önce kararınızı verin" şeklinde konuştu.