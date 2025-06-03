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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

'Yüzde 30'a gerileyebilir' Uzmanlardan enflasyon yorumları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2025 yılı enflasyon rakamlarını analiz eden ekonomistler rezervlerin yükselmesi ve 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) gerilemesi durumunda enflasyonun yıl sonunda yüzde 30 seviyelerine gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.

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'Yüzde 30'a gerileyebilir' Uzmanlardan enflasyon yorumları
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 14:25

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,53, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 35,41, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,13 olarak kayıtlara geçti.

'Yüzde 30'a gerileyebilir' Uzmanlardan enflasyon yorumları

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, "Önümüzdeki dönemde enflasyonun seyrinde, başta petrol olmak üzere küresel çapta emtia fiyatlarının ne yönde seyredeceği dışsal koşullar açısından ana belirleyicilerden biri olmaya devam edecek." dedi.

CRB tüm emtialar endeksinin mayıs ayında yüzde 1,1 yükselmesine karşılık yılbaşından bu yana yüzde 0,4 gerilerken, son 12 aylık dönemdeki artış hızının da yüzde 4,8'e inmesinin dış kaynaklı maliyet baskılarının enflasyonist etkisinin sınırlı kalmaya devam ettiği anlamına geldiğini ifade eden Bürümcekçi, "Buna karşılık, mayıs ayında ortalama kur sepetinin yüzde 2,1 daha artış ile yılbaşından bu yana artışını yüzde 15,8’e hızlandırması bu dönemde kurlardan fiyatlara geçiş etkisinin gözleneceğini düşündürüyor. Buna karşılık son 12 aylık birikimli artışının yüzde 24 ile aynı dönem enflasyonun altındaki seyrini sürdürmesi, döviz kurlarının dezenflasyon hedefine yardımcı olmaya devam ettiğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

'Yüzde 30'a gerileyebilir' Uzmanlardan enflasyon yorumları

Bürümcekçi, "Yılın kalan döneminde kurlar, ücretler, yönetilen fiyatlar ve emtia fiyatlarında şok bir gelişmenin gözlenmemesi durumunda enflasyonun 2025 sonunda yüzde 30 civarında oluşabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

POLİTİKA FAİZİNDE İNDİRİM OLABİLİR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haziran toplantısında da para politikasına bakışını fiyat istikrarından çok finansal istikrara yönelik risklerin şekillendirebileceğini belirten Bürümcekçi, bugünkü veriler ışığında ve mayıs ayı TÜFE gerçekleşmesinin olumlu görünmesine rağmen TCMB’nin haziran toplantısında politika faiz indirimlerine geri dönmesinin düşük olasılığa sahip olduğunu aktardı.

Buna karşılık, döviz rezerv kaybının yerini rezerv birikimine bıraktığının gözlenmesinin para politikası duruşunda gevşemeye gidilmesi olasılığını artırdığını söyleyen Bürümcekçi, "Bu görünüm altında bile, haziran toplantısında önceliğin faiz koridorunun normalleşmesine (politika faizi etrafında +/- 150 baz puan aralığına geri dönülmesi ile borç verme faizinin yüzde 47,50 yapılması) öncelik verilerek politika faizinin ihtiyatlı bir yaklaşımla yüzde 46 seviyesinde korunması daha sağlıklı olacaktır diye düşünmekteyiz." diye konuştu.

'Yüzde 30'a gerileyebilir' Uzmanlardan enflasyon yorumları

KREDİ RİSK PRİMİ GERİLEYEBİLİR

Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol da özellikle enflasyondaki kalıcı düşüş olabilmesi için rezervlerdeki yükselişin önemli olduğunu ve 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) de 300 baz puan seviyesinin altına gerilemesi gerektiğini belirtti.

Haziran ve temmuz ayı enflasyonunun yüzde 1,52 seviyelerinde gelmesi durumunda faiz indirim sürecinin temmuz ayından itibaren başlamasının daha sağlıklı olabileceğini ifade eden Demirkol, "Benim beklentime göre, enflasyon yılı yüzde 29-32 seviyelerinde kapatabilir." dedi.

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#Ekonomi
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