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 | Bengü Sarıkuş

Yüzde 50 zam talebi! Kamu işçisi zam görüşmesinde kritik aşamaya gelindi!

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kritik aşamaya gelindi. Üç kez toplanan taraflar arasında henüz bir teklif sunulmazken, işverenin pazartesi günü ilk teklifini açıklaması bekleniyor.

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Yüzde 50 zam talebi! Kamu işçisi zam görüşmesinde kritik aşamaya gelindi!
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 17:35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı sonrası ilk teklifin sunulacağını belirtmişti. İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, teklifin ardından müzakere sürecinin başlamasını bekliyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin gözü 4. toplantıda olacak. Kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kritik aşamaya gelindi. İşverenin teklifini pazartesi günü sunması bekleniyor.

Yüzde 50 zam talebi! Kamu işçisi zam görüşmesinde kritik aşamaya gelindi!

Kamu işçisinin toplu sözleşme görüşmelerinde 3 toplantı yapıldı. İşveren ve hükümet bir teklif sunmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Yüzde 50 zam talebi! Kamu işçisi zam görüşmesinde kritik aşamaya gelindi!

KAMU KOORDİNASYON KURULU KARARI BEKLENİYOR

TÜRK-İŞ ile HAK-İŞ'in yer aldığı ve son olarak 2 Haziran'da toplanan Kamu Koordinasyon Kurulu, perşembe günü TÜRK-İŞ Genel Merkezinde bir toplantı yapacak.

Yüzde 50 zam talebi! Kamu işçisi zam görüşmesinde kritik aşamaya gelindi!

Pazartesi günü işveren ve hükümetin teklifini işçi tarafına sunması bekleniyor. Teklifin sunulmasının ardından işçi tarafının beklentisi, dördüncü toplantı için işveren sendikası olan Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikasından davet gelmesi yönünde. İşçi tarafı teklif gelmemesi halinde 4. toplantıya gitmeyeceğini açıklamıştı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in temsil ettiği işçi tarafı, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 50, kalan 6’şar aylık dilimler için de yüzde 25 zam istiyor.

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ETİKETLER
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#Kamu Koordinasyon Kurulu
#Ekonomi
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