Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

Bankaların mevduat yarışına girdiği son günlerde Merkez Bankası'nın da son hamlesinin etkisiyle yatırımcı dövizden kaçarak yeniden mevduat faizine sığındı. Peki hangi banka ne kadar mevduat getirisi sağlıyor? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın politika faizini yükseltmesiyle birlikte bankalar da mevduat yarışına girdi. TCMB politika faizini yüzde 46 olarak belirlerken mevduat faiz oranları son 4 ayın zirvesine çıktı. Özellikle 1 ay (32 gün) TL mevduat faizleri, yüzde 53’e kadar yükseldi.
Yurtiçi şubelerde, resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduat ve katılım fonları her bir kredi kuruluşunda her bir kişi için 950 bin TL'ye kadar sigorta kapsamında bulunuyor.
Faiz oranları bankadan bankaya değişiyor. 1-2 puana kadar fazla faiz vermek için şubedeki görevliler inisiyatif alabiliyor. 25 Mayıs 2025 itibarıyla 100 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle şekillendi:
Fibabanka
Faiz oranı: yüzde 53
Vade sonu tutarı: 103.950 TL
Net kazanç: 3.950 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: yüzde 53
Vade sonu tutarı: 103.950 TL
Net kazanç: 3.950 TL
TEB (Marifetli Hesap)
Faiz oranı: yüzde 52
Vade sonu tutarı: 103.875 TL
Net kazanç: 3.875 TL
CEPTETEB
Faiz oranı: yüzde 52
Vade sonu tutarı: 103.875 TL
Net kazanç: 3.875 TL
Odeabank
Faiz oranı: yüzde 51
Vade sonu tutarı: 103.801 TL
Net kazanç: 3.801 TL
ING
Faiz oranı: yüzde 51
Vade sonu tutarı: 103.801 TL
Net kazanç: 3.801 TL
QNB Finansbank
Faiz oranı: yüzde 50
Vade sonu tutarı: 103.726 TL
Net kazanç: 3.726 TL
HSBC
Faiz oranı: yüzde 50
Vade sonu tutarı: 103.726 TL
Net kazanç: 3.726 TL
DenizBank
Faiz oranı: yüzde 49
Vade sonu tutarı: 103.652 TL
Net kazanç: 3.652 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: yüzde 49
Vade sonu tutarı: 103.652 TL
Net kazanç: 3.652 TL
Şekerbank
Faiz oranı: yüzde 49
Vade sonu tutarı: 103.652 TL
Net kazanç: 3.652 TL
Akbank
Faiz oranı: yüzde 48,5
Vade sonu tutarı: 103.614 TL
Net kazanç: 3.614 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: yüzde 48
Vade sonu tutarı: 103.577 TL
Net kazanç: 3.577 TL
Aktif Bank
Faiz oranı: yüzde 47
Vade sonu tutarı: 103.502 TL
Net kazanç: 3.502 TL
Hayat Finans
Faiz oranı: yüzde 45,47
Vade sonu tutarı: 103.388 TL
Net kazanç: 3.388 TL
Halkbank
Faiz oranı: yüzde 42
Vade sonu tutarı: 103.130 TL
Net kazanç: 3.130 TL
ICBC Turkey
Faiz oranı: yüzde 42
Vade sonu tutarı: 103.130 TL
Net kazanç: 3.130 TL
İş Bankası
Faiz oranı: yüzde 39,5
Vade sonu tutarı: 102.944 TL
Net kazanç: 2.944 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: yüzde 35
Vade sonu tutarı: 102.608 TL
Net kazanç: 2.608 TL
Vakıf Katılım
Faiz oranı: yüzde 34,29
Vade sonu tutarı: 102.555 TL
Net kazanç: 2.555 TL
Albaraka Türk
Faiz oranı: yüzde 33,31
Vade sonu tutarı: 102.482 TL
Net kazanç: 2.482 TL
Ziraat Katılım
Faiz oranı: yüzde 30
Vade sonu tutarı: 102.466 TL
Net kazanç: 2.466 TL