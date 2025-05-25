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 | Bengü Sarıkuş

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

Bankaların mevduat yarışına girdiği son günlerde Merkez Bankası'nın da son hamlesinin etkisiyle yatırımcı dövizden kaçarak yeniden mevduat faizine sığındı. Peki hangi banka ne kadar mevduat getirisi sağlıyor? İşte detaylar...

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Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 15:18

Merkez Bankası'nın politika faizini yükseltmesiyle birlikte bankalar da mevduat yarışına girdi. TCMB politika faizini yüzde 46 olarak belirlerken mevduat faiz oranları son 4 ayın zirvesine çıktı. Özellikle 1 ay (32 gün) TL mevduat faizleri, yüzde 53’e kadar yükseldi.

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

950 BİN LİRAYA KADAR DEVLET GARANTİSİNDE

Yurtiçi şubelerde, resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduat ve katılım fonları her bir kredi kuruluşunda her bir kişi için 950 bin TL'ye kadar sigorta kapsamında bulunuyor.

Faiz oranları bankadan bankaya değişiyor. 1-2 puana kadar fazla faiz vermek için şubedeki görevliler inisiyatif alabiliyor. 25 Mayıs 2025 itibarıyla 100 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle şekillendi:

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

İŞTE BANKA BANKA MEVDUAT GETİRİSİ ORANLARI

Fibabanka
Faiz oranı: yüzde 53
Vade sonu tutarı: 103.950 TL
Net kazanç: 3.950 TL

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

Alternatif Bank
Faiz oranı: yüzde 53
Vade sonu tutarı: 103.950 TL
Net kazanç: 3.950 TL

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

TEB (Marifetli Hesap)
Faiz oranı: yüzde 52
Vade sonu tutarı: 103.875 TL
Net kazanç: 3.875 TL

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

CEPTETEB
Faiz oranı: yüzde 52
Vade sonu tutarı: 103.875 TL
Net kazanç: 3.875 TL

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

Odeabank
Faiz oranı: yüzde 51
Vade sonu tutarı: 103.801 TL
Net kazanç: 3.801 TL

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

ING
Faiz oranı: yüzde 51
Vade sonu tutarı: 103.801 TL
Net kazanç: 3.801 TL

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

QNB Finansbank
Faiz oranı: yüzde 50
Vade sonu tutarı: 103.726 TL
Net kazanç: 3.726 TL

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

HSBC
Faiz oranı: yüzde 50
Vade sonu tutarı: 103.726 TL
Net kazanç: 3.726 TL

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

DenizBank
Faiz oranı: yüzde 49
Vade sonu tutarı: 103.652 TL
Net kazanç: 3.652 TL

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

Yapı Kredi
Faiz oranı: yüzde 49
Vade sonu tutarı: 103.652 TL
Net kazanç: 3.652 TL

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

Şekerbank
Faiz oranı: yüzde 49
Vade sonu tutarı: 103.652 TL
Net kazanç: 3.652 TL

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

Akbank
Faiz oranı: yüzde 48,5
Vade sonu tutarı: 103.614 TL
Net kazanç: 3.614 TL

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

Garanti BBVA
Faiz oranı: yüzde 48
Vade sonu tutarı: 103.577 TL
Net kazanç: 3.577 TL

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

Aktif Bank
Faiz oranı: yüzde 47
Vade sonu tutarı: 103.502 TL
Net kazanç: 3.502 TL

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

Hayat Finans
Faiz oranı: yüzde 45,47
Vade sonu tutarı: 103.388 TL
Net kazanç: 3.388 TL

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

Halkbank
Faiz oranı: yüzde 42
Vade sonu tutarı: 103.130 TL
Net kazanç: 3.130 TL

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

ICBC Turkey
Faiz oranı: yüzde 42
Vade sonu tutarı: 103.130 TL
Net kazanç: 3.130 TL

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

İş Bankası
Faiz oranı: yüzde 39,5
Vade sonu tutarı: 102.944 TL
Net kazanç: 2.944 TL

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

Ziraat Bankası
Faiz oranı: yüzde 35
Vade sonu tutarı: 102.608 TL
Net kazanç: 2.608 TL

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

Vakıf Katılım
Faiz oranı: yüzde 34,29
Vade sonu tutarı: 102.555 TL
Net kazanç: 2.555 TL

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

Albaraka Türk
Faiz oranı: yüzde 33,31
Vade sonu tutarı: 102.482 TL
Net kazanç: 2.482 TL

Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

Ziraat Katılım
Faiz oranı: yüzde 30
Vade sonu tutarı: 102.466 TL
Net kazanç: 2.466 TL

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