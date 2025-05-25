Yüzde 53'e yükseldi! İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka

Bankaların mevduat yarışına girdiği son günlerde Merkez Bankası'nın da son hamlesinin etkisiyle yatırımcı dövizden kaçarak yeniden mevduat faizine sığındı. Peki hangi banka ne kadar mevduat getirisi sağlıyor? İşte detaylar...

Merkez Bankası'nın politika faizini yükseltmesiyle birlikte bankalar da mevduat yarışına girdi. TCMB politika faizini yüzde 46 olarak belirlerken mevduat faiz oranları son 4 ayın zirvesine çıktı. Özellikle 1 ay (32 gün) TL mevduat faizleri, yüzde 53’e kadar yükseldi.

950 BİN LİRAYA KADAR DEVLET GARANTİSİNDE

Yurtiçi şubelerde, resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduat ve katılım fonları her bir kredi kuruluşunda her bir kişi için 950 bin TL'ye kadar sigorta kapsamında bulunuyor.

Faiz oranları bankadan bankaya değişiyor. 1-2 puana kadar fazla faiz vermek için şubedeki görevliler inisiyatif alabiliyor. 25 Mayıs 2025 itibarıyla 100 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle şekillendi:

İŞTE BANKA BANKA MEVDUAT GETİRİSİ ORANLARI

Fibabanka

Faiz oranı: yüzde 53

Vade sonu tutarı: 103.950 TL

Net kazanç: 3.950 TL

Alternatif Bank

Faiz oranı: yüzde 53

Vade sonu tutarı: 103.950 TL

Net kazanç: 3.950 TL

TEB (Marifetli Hesap)

Faiz oranı: yüzde 52

Vade sonu tutarı: 103.875 TL

Net kazanç: 3.875 TL

CEPTETEB

Faiz oranı: yüzde 52

Vade sonu tutarı: 103.875 TL

Net kazanç: 3.875 TL

Odeabank

Faiz oranı: yüzde 51

Vade sonu tutarı: 103.801 TL

Net kazanç: 3.801 TL

ING

Faiz oranı: yüzde 51

Vade sonu tutarı: 103.801 TL

Net kazanç: 3.801 TL

QNB Finansbank

Faiz oranı: yüzde 50

Vade sonu tutarı: 103.726 TL

Net kazanç: 3.726 TL

HSBC

Faiz oranı: yüzde 50

Vade sonu tutarı: 103.726 TL

Net kazanç: 3.726 TL

DenizBank

Faiz oranı: yüzde 49

Vade sonu tutarı: 103.652 TL

Net kazanç: 3.652 TL

Yapı Kredi

Faiz oranı: yüzde 49

Vade sonu tutarı: 103.652 TL

Net kazanç: 3.652 TL

Şekerbank

Faiz oranı: yüzde 49

Vade sonu tutarı: 103.652 TL

Net kazanç: 3.652 TL

Akbank

Faiz oranı: yüzde 48,5

Vade sonu tutarı: 103.614 TL

Net kazanç: 3.614 TL

Garanti BBVA

Faiz oranı: yüzde 48

Vade sonu tutarı: 103.577 TL

Net kazanç: 3.577 TL

Aktif Bank

Faiz oranı: yüzde 47

Vade sonu tutarı: 103.502 TL

Net kazanç: 3.502 TL

Hayat Finans

Faiz oranı: yüzde 45,47

Vade sonu tutarı: 103.388 TL

Net kazanç: 3.388 TL

Halkbank

Faiz oranı: yüzde 42

Vade sonu tutarı: 103.130 TL

Net kazanç: 3.130 TL

ICBC Turkey

Faiz oranı: yüzde 42

Vade sonu tutarı: 103.130 TL

Net kazanç: 3.130 TL

İş Bankası

Faiz oranı: yüzde 39,5

Vade sonu tutarı: 102.944 TL

Net kazanç: 2.944 TL

Ziraat Bankası

Faiz oranı: yüzde 35

Vade sonu tutarı: 102.608 TL

Net kazanç: 2.608 TL

Vakıf Katılım

Faiz oranı: yüzde 34,29

Vade sonu tutarı: 102.555 TL

Net kazanç: 2.555 TL

Albaraka Türk

Faiz oranı: yüzde 33,31

Vade sonu tutarı: 102.482 TL

Net kazanç: 2.482 TL

Ziraat Katılım

Faiz oranı: yüzde 30

Vade sonu tutarı: 102.466 TL

Net kazanç: 2.466 TL