Yüzlerce kişi işsiz kalacak! 139 yıllık reçel markası iflas bayrağını çekti

13 Temmuz 2024 09:30 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 10:38

En düşük emekli maaşı için AK Parti'den açıklama! Abdullah Güler ek zam için tarih verdi

En düşük emekli maaşı için AK Parti'den açıklama! Abdullah Güler ek zam için tarih verdi

Almanya'da 139 yıl önce kurulan ve dünyanın önde gelen reçel ve konserve üreticileri arasında yer alan Stute şirket grubu, iflas başvurusu yaptı.

Ekonomik kriz, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede her ay binlerce şirketin ya konkordato ilan etmesine ya da iflas etmesine yol açıyor. Stute de bu krizden nasibini aldı ve iflas başvurusunda bulundu.

YÜZLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Dev şirketin çalışanları gelecekleri hakkında endişe duymaya başladı.

Stute, ürünleriyle zincir marketlerde büyük ilgi görüyor ve reçelleri birçok ülkeye ihraç ediliyordu.