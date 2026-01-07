Z Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var? Talep toplamaya başladı

Halka arz takviminde yer alan Z Gayrimenkul halka arzının talep toplama tarihleri belli oldu. ZGYO hisse kodu ile satışa sunulacak.

Z GAYRİMENKUL HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Halka arz, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulacak. Fonun kullanım yerleri arasında %20-30 Portföydeki arsalar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirme yatırımları ve gayrimenkule dayalı hak kapsamındaki proje yatırımları, %25-35 Lagun diplomatik site projesi yatırımları, %25-35 Finansal yükümlülük ödemesi, %10-20 İşletme sermayesi yer almakta. Hisse, katılım endeksine uygun değildir.

Z GAYRİMENKUL HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arzın net lot miktarı henüz duyurulmazken olası miktarlar şöyle:

- 150 Bin katılım ~ 283 Lot (2764 TL).

- 250 Bin katılım ~ 170 Lot (1660 TL).

- 350 Bin katılım ~ 121 Lot (1182 TL).

- 500 Bin katılım ~ 85 Lot (830 TL).

- 700 Bin katılım ~ 60 Lot (586 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (371 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 27 Lot (263 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 19 Lot (185 TL).