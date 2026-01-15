Z Gayrimenkul halka arz ne zaman işlem görecek? Dağıttığı lot miktarı

Halka arz takviminde yer alan Z Gayrimenkul, 7-8-9 Ocak tarihlerinde talep topladı. Sürecin tamamlanmasının ardından sonuçlar KAP'ta yer aldı.

Z GAYRİMENKUL NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Hissenin işlem tarihi belli oldu. Talep toplama sürecinin ardından açıklanan halka arz sonuçlarıyla beraber detaylar netleşti. Halka arz 16 Ocak tarihinde borsada işlem görecek.

Z GAYRİMENKUL KAÇ LOT VERDİ?

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzında yatırımcılara ortalama 98 Lot (957 TL) dağıtım yapıldı.

Açıklamada, yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,03 katı olan 85,57 milyon TL nominal değerli talep, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 3,85 katı olan 162,48 milyon TL nominal değerli talep toplandığı belirtildi. Toplamda, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,94 katına karşılık gelen 248,05 milyon TL nominal değerli talep alındı.

Z GYO paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 9,77 TL olarak belirlendi. Bu fiyat üzerinden halka arz büyüklüğü 825,57 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arzda, 431.279 yurt içi bireysel yatırımcıya ve 101 yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplam 431.380 yatırımcıya dağıtım yapıldı.