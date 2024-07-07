Zam oranları netleşti ama emekliler için umut tükenmedi! 3 formüllü yeni gelişme rakamlara yansıtılacak
Temmuz ayı zam oranlarının netleşmesinin ardından kulislere emeklileri heyecanlandıracak bir gelişme yansıdı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine nefes aldıracak 3 formüllü bir düzenlemenin detaylarına ulaşıldı. En düşük emekli maaşı alan emekliye destek için yeni formüller ortaya atılmaya devam ediliyor. İşte refah payı, zamların eşitlenmesi ve taban maaşın artırılması formülü.
Memur ve emekli maaşlarının yılın ikinci yarısında ne kadar olacağı belli oldu.
Temmuz 2024 maaş takviminin netleşmesinin ardından gözler SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için ortaya atılan düzenlemelere çevrildi.
En düşük emekli maaşına düzenleme olacak mı, soruları hız kazandı.
EMEKLİ MAAŞLARINA 3 FORMÜL GÜNDEMDE
SSK, Bağkur, memur emeklileri ve memurların zam oranları netleşmişken emekli maaşları için 3 formül masada.
Emeklilere nefes aldıracak yeni iddiaya göre, emekli maaşlarına yeni düzenlemeler geliyor.
Emeklilerin durumunu iyileştirmek için 3 farklı formül kulislere yansıdı.
KÖK MAAŞ ALANLARA ZAM VAR MI?
Kök maaşı 8 bin liranın altında olan emeklilerin maaşlarında değişiklik yapılmayacağı, 10 bin liraya tamamlanan maaşlarını alacakları ifade edilmişti.
Kulislere yansıyan iddiaya göre 10 bin lira olarak belirlenen tamamlama rakamının yeniden gözden geçirileceği gündeme geldi.
3 FARKLI FORMÜL MASAYA YATIRILDI
Birinci formülde refah payı verilmesi hala gündemde.
İkinci formülde, emekli zamlarının eşitlenmesi planlanıyor çünkü temmuz ayında memur zam oranı 5 puan geriye düştü.
Üçüncü formül ise taban maaşın artırılması yolu. Taban maaşı değişmeden 10 bin liraya tamamlanan maaşların 12 bin ile 14 bin lira arasında bir rakama çıkarılması gündemde.
İlerleyen günlerde eğer emeklilerin refah payı alması kesinleşirse veya en düşük emekli maaşı iyileştirilirse emekliler zamlı maaşlarını aldıktan sonra bu rakamalar hesaplara yansıyacak.