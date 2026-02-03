Zamlı emekli banka promosyon kampanyaları 2026 Şubat! SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri için en yüksek promosyon veren bankalar

Yeni yıl ve emekli zammının ardından birçok banka promosyon tutarlarını güncelledi. Özellikle Türkiye İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank gibi bankalar emeklilere yönelik promosyon kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı yaptığı açıklamada promosyon sözleşmelerinin 3 yıl olduğunu ifade ederken emeklilerin bu süreçte maaşlarının 6 kez arttığını ve 6 kez bayram ikramiyesi aldığının altını çizdi. Banka promosyonlarının emekliler için göz ardı edilmeyecek bir gelir olduğunu vurgulayan Ergün, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) promosyon görüşmelerinin şeffaf bir bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Emeklilerin promosyon arayışı sürerken bankalar tek tek kampanyalarını duyuruyor. Peki Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, emekli promosyonlarında son durum…

ŞUBAT EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2026 NE KADAR?

Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası maaş aralığına göre 5 bin lira ila 12 bin lira arasında ödeme yapmaya devam ediyor. 20 bin lira ve üzeri maaş alanlara 12 bin lira promosyon ödeniyor.

Akbank emekli maaşını taşıyanlara ve taahhüdünü yenileyene 30 bin liraya varan nakit ödül fırsatı ve 15 bin liraya varan promosyona ek nakit ödül veriyor. Banka promosyonu başvuruları 31 Ocak’ta sona ererken kısa sürede kampanyanın güncellenmesi bekleniyor.

Garanti Bankası maaşını 1-28 Şubat tarihleri arasında taşıyanlara 25 bin liraya vatan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor. Maaşı 15 bin-20 bin lira arasında olanlara 15 bin lira nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

Türkiye İş Bankası promosyon kampanyasını henüz güncellemezken 20 bin lira ve üzerinde aylığı alanlara 15 bin nakit promosyon ve ek ödemelerle birlikte 24 bin liraya varan promosyon veriyor.

Halkbank emekli promosyonu güncel kampanyasına göre 20 bin lira ve üzeri alanlara 12 bin lira ödeme yapılıyor. Denizbank emekli maaşını taşıyanlara nakit 12 bin lira promosyon ödemesinin yanı sıra ek ödemelerle birlikte 27 bin liraya ulaşan fırsatlar sunuyor.

Yapı Kredi bankası ise maaşı 20 bin liranın üzerinde olanlara toplam 30 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapabiliyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması, dijital aktiflikle beraber promosyon 30 bin lira oluyor.

EMEKLİ MAAŞI ALINAN BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Emekli maaşı alınan banka değiştirildiği durumlarda emekliler banka promosyonu kampanyalarından yararlanabiliyor. Daha önce promosyon ödemesinden yararlanan ve taahhüt süresi olan 3 yılı doldurmayan emeklilerde cayma bedelini ödeyerek yeni promosyon kampanyalarından yararlanabilirler. Emekli maaşı taşıma işlemleri, banka şubeleri üzerinden, e-Devlet aracılığıyla veya mobil bankacılık, internet bankacılığı yöntemleriyle değiştirilebilir.

TÜED BANKALARA ÇAĞRI YAPTI

En düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasının ardından SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri promosyon kampanyalarına odaklandı.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada 2015 yılından itibaren emeklilere promosyon verilmeye başlandığını hatırlatırken şube ağı yaygın olan kamu bankalarının promosyon konusunda daha tutucu olduklarını ifade ederken “Kamu bankaları rakamları yükseltmeli” ifadelerini kullandı.

Özel bankaların ise daha rekabetçi olması gerektiğini vurgularken “ Promosyon rakamı belirlenirken, rakamın üç yıllık olduğu, üç yılda emekli aylığının 6 kez arttığı ve 6 kez bayram ikramiyesi alındığı da göz önünde bulundurulmalı." dedi.