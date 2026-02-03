Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Zamlı emekli banka promosyon kampanyaları 2026 Şubat! SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri için en yüksek promosyon veren bankalar

SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri, yeni ayın gelmesiyle beraber Şubat ayı promosyon kampanyalarına odaklandı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada kamu bankalarının fiyatları yükseltmesi gerektiğini hatırlatırken özel bankalar için ise rekabet vurgusu yaptı. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükselirken emekliler ise maaşlarını taşıyabilecek alternatif bankalara yöneldi. Emekliler, banka promosyonlarından 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma taahhüdü vererek yararlanabiliyor. Peki Şubat ayı en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte, Şubat ayı emekli banka promosyon kampanyaları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zamlı emekli banka promosyon kampanyaları 2026 Şubat! SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri için en yüksek promosyon veren bankalar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 12:06

Yeni yıl ve emekli zammının ardından birçok banka promosyon tutarlarını güncelledi. Özellikle Türkiye İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank, , , gibi emeklilere yönelik promosyon kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı yaptığı açıklamada promosyon sözleşmelerinin 3 yıl olduğunu ifade ederken emeklilerin bu süreçte maaşlarının 6 kez arttığını ve 6 kez bayram ikramiyesi aldığının altını çizdi. Banka promosyonlarının emekliler için göz ardı edilmeyecek bir gelir olduğunu vurgulayan Ergün, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) promosyon görüşmelerinin şeffaf bir bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Emeklilerin promosyon arayışı sürerken bankalar tek tek kampanyalarını duyuruyor. Peki Hangi banka ne kadar veriyor? İşte, emekli promosyonlarında son durum…

ŞUBAT EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2026 NE KADAR?

Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası maaş aralığına göre 5 bin lira ila 12 bin lira arasında ödeme yapmaya devam ediyor. 20 bin lira ve üzeri maaş alanlara 12 bin lira promosyon ödeniyor.

Akbank emekli maaşını taşıyanlara ve taahhüdünü yenileyene 30 bin liraya varan nakit ödül fırsatı ve 15 bin liraya varan promosyona ek nakit ödül veriyor. Banka promosyonu başvuruları 31 Ocak’ta sona ererken kısa sürede kampanyanın güncellenmesi bekleniyor.

Garanti Bankası maaşını 1-28 Şubat tarihleri arasında taşıyanlara 25 bin liraya vatan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor. Maaşı 15 bin-20 bin lira arasında olanlara 15 bin lira nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

Zamlı emekli banka promosyon kampanyaları 2026 Şubat! SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri için en yüksek promosyon veren bankalar

Türkiye İş Bankası promosyon kampanyasını henüz güncellemezken 20 bin lira ve üzerinde aylığı alanlara 15 bin nakit promosyon ve ek ödemelerle birlikte 24 bin liraya varan promosyon veriyor.

Halkbank emekli promosyonu güncel kampanyasına göre 20 bin lira ve üzeri alanlara 12 bin lira ödeme yapılıyor. Denizbank emekli maaşını taşıyanlara nakit 12 bin lira promosyon ödemesinin yanı sıra ek ödemelerle birlikte 27 bin liraya ulaşan fırsatlar sunuyor.

Yapı Kredi bankası ise maaşı 20 bin liranın üzerinde olanlara toplam 30 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapabiliyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması, dijital aktiflikle beraber promosyon 30 bin lira oluyor.

EMEKLİ MAAŞI ALINAN BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

alınan banka değiştirildiği durumlarda emekliler banka promosyonu kampanyalarından yararlanabiliyor. Daha önce promosyon ödemesinden yararlanan ve taahhüt süresi olan 3 yılı doldurmayan emeklilerde cayma bedelini ödeyerek yeni promosyon kampanyalarından yararlanabilirler. Emekli maaşı taşıma işlemleri, banka şubeleri üzerinden, e-Devlet aracılığıyla veya mobil bankacılık, internet bankacılığı yöntemleriyle değiştirilebilir.

Zamlı emekli banka promosyon kampanyaları 2026 Şubat! SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri için en yüksek promosyon veren bankalar

TÜED BANKALARA ÇAĞRI YAPTI

En düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasının ardından SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri promosyon kampanyalarına odaklandı.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada 2015 yılından itibaren emeklilere promosyon verilmeye başlandığını hatırlatırken şube ağı yaygın olan kamu bankalarının promosyon konusunda daha tutucu olduklarını ifade ederken “Kamu bankaları rakamları yükseltmeli” ifadelerini kullandı.

Özel bankaların ise daha rekabetçi olması gerektiğini vurgularken “ Promosyon rakamı belirlenirken, rakamın üç yıllık olduğu, üç yılda emekli aylığının 6 kez arttığı ve 6 kez bayram ikramiyesi alındığı da göz önünde bulundurulmalı." dedi.

Zamlı emekli banka promosyon kampanyaları 2026 Şubat! SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri için en yüksek promosyon veren bankalar
ETİKETLER
#bankalar
#emekli maaşı
#ziraat bankası
#Akbank
#garanti bankası
#emekli promosyonu
#Promosyon Kampanyaları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.