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 | Bengü Sarıkuş

Zamlı emekli maaşı bu tarihlerde hesaplarda! Kim ne kadar alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine taban maaş zammı Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. En düşük emekli aylığı Temmuz itibarıyla yüzde 16,67 artışla 14.469 TL’den 16.881 TL’ye çıkarıldı. Peki zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?

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Zamlı emekli maaşı bu tarihlerde hesaplarda! Kim ne kadar alacak?
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 10:05

ve emeklilerinde yeni taban aylık Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. Bu aydan itibaren yüzde 16.67 zamlı kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 16 bin 881 liranın altında olan emeklilere 16 bin 881 lira yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ek ödeme dahil en düşük ödemeyi 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükselten düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak Temmuz ödeme dönemi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Zamlı emekli maaşı bu tarihlerde hesaplarda! Kim ne kadar alacak?

Emeklilerin Temmuz zammı yüzde 16.67 çıkmıştı. Taban aylığın da yüzde 16.67 artırılmasıyla tüm SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin eline geçen para bu ay yüzde 16.67 yükselmiş olacak. 14 bin 469 lira alan emeklilerin eline geçen para 2 bin 412 lira artışla 16 bin 881 liraya çıkacak. 4 milyon 11 bin emekli taban aylık zammından yararlanacak.

Zamlı emekli maaşı bu tarihlerde hesaplarda! Kim ne kadar alacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI HAFTAYA HESAPLARDA

Emekliler, dul ve yetimlerden SSK'lılar 17-26 Temmuz, Bağ-Kur'lular ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak. Taban aylık düzenlemesinin maaş ödeme takvimine yetişeceği belli oldu. Temmuz ödemeleri yüzde 16.67 ve 16 bin 881 lira taban aylık kapsamında yapılacak. Emeklilerin yeni gelirleri hesaplanırken, öncelikle kök aylıklarına (Haziran tutarına) yüzde 16.67 zam oranı yansıtılacak. Oluşan tutara yüzde 4 (kök aylık 10 bin 973 lira 83 kuruşun altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme eklenecek. Hesaplanan tutar emeklinin yeni aylık ödemesi olacak. Ancak kök aylık ve ek ödemenin toplamı 16 bin 881 liranın altında çıkarsa, verilecek para Hazine desteğiyle 16 bin 881 liraya tamamlanacak.

Zamlı emekli maaşı bu tarihlerde hesaplarda! Kim ne kadar alacak?

DUL VE YETİM MAAŞLARINA ZAM

Yapılacak artışlardan dul ve yetimler de yararlanacak. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı bağlanan dul ve yetimlerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine de yüzde 16.67 zam yansıtılacak. Taban aylık düzenlemesi kapsamında da ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 12 bin 660, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana 8 bin 440, yüzde 25 olana da 4 bin 220 liradan az ödeme yapılamayacak. Yüzde 16.67 artış sonrası bu tutarların altında çıkan ödemeler bu tutarlara tamamlanacak.

Zamlı emekli maaşı bu tarihlerde hesaplarda! Kim ne kadar alacak?

YENİ EMEKLİLER ZAMLI MAAŞ ALACAK

Zamlardan, yeni emekli olanlar da yapılacak. Bu yıl sonuna kadar emekli olacak kişilerin aylıkları Temmuz ayı zam oranı yansıtılarak bağlanacak. Ardından hesaplanan aylık tutarı 16 bin 881 liranın altındaysa, yapılacak ödeme 16 bin 881 liraya tamamlanacak.

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#Ekonomi
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