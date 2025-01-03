Zamlı emekli maaşı hesaplara ne zaman yatırılacak? Gün gün SSK Bağkur maaş ödeme tarihleri

03 Ocak 2025 10:10 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:11

Emeklilerin maaş zammı için 6 aylık enflasyon belli oldu. 16,4 milyonu aşkın emeklinin beklediği zam oranları bugün açıklandı. 2025 4A SSK emekli maaşları ödeme tarihleri ile 2025 4B Bağ-kur emekli maaşları ödeme tarihleri emekliler tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte gün gün SSK Bağkur maaş ödeme tarihleri.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak Cuma günü saat 10.00'da açıklanan aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı da belli oldu. Emeklilerin ise prim gün sayısı, yaş ve sigortalılık süresine göre intibak ve seyyanen artış yapılması talebi sürerken emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacağını merak ediyor.

SSK BAĞKUR MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 17,75 artış sağlandı. Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 11,54 artış yapıldı.

SSK emeklileri maaşlarını ayın 17-26'sı arasında ve Bağkur emeklileri ise 25-28'i arasında alıyor.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ocak ayının 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ocak ayının 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ocak ayının 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ocak ayının 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ocak ayının 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ocak ayının 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ocak ayının 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ocak ayının 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ocak ayının 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ocak ayının 26'sında.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ