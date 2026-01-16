Menü Kapat
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri

Ocak 16, 2026 09:17
1
En düşük emekli maaşı

En düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yapılan çalışmalar sonuç buldu. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı maaşlarına ve hak sahiplerine 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

2
En düşük emekli aylığı

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 
 

3
en düşük emekli maaşı ne kadar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilen teklifle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltiliyor. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?
 

4
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17'si ila 26'sı arasında banka veya PTT hesaplarına yatırılıyor. Yasanın 17'sinde ödenecek olan maaş gününe yetiştirilmesi bekleniyor. Yetiştirilmediği takdirde en düşük maaş yine 16.881 TL olarak ödenecek. Kök maaşı 17 bin 827 TL'den fazla olanlara ise yüzde 12.19 zamlık kısım yatırılacak.
 

5
4A (SSK) emekli maaşı ödeme günleri

Tahsis numarasının son hanesine göre SSK ve Bağ-Kur ödeme takvimi şu şekilde:

4A (SSK) emekli maaşı ödeme günleri

Tahsis numarasının son rakamı 9: 17 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 7: 18 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 5: 19 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 3: 20 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 1: 21 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 8: 22 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 6: 23 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 4: 24 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 2: 25 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 0: 26 Ocak
 

6
4B (Bağ-Kur) emekli maaşı ödeme günleri

4B (Bağ-Kur) emekli maaşı ödeme günleri

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5: 25 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 3, 1: 26 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6, 4: 27 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı 2, 0: 28 Ocak
 

7
4C (Emekli Sandığı) maaş ödeme günleri

4C (Emekli Sandığı) maaş ödeme günleri

Memur emeklisi yani emekli sandığı mensupları için maaşlar, doğum tarihine göre farklı günlerde yatırılıyor.

00–40 doğumlular: Ayın 1. günü
41–46 doğumlular: Ayın 2. günü
47–49 doğumlular: Ayın 3. günü
50–53 doğumlular: Ayın 4. günü
54–99 doğumlular: Ayın 5. günü
Zamlı maaşlar ise bakanlık tarafından duyurulacak takvim ile ödenecek.
 

8
MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Maaş farklarının yatırılması ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulan tarihlerde hesaba geçiyor.

