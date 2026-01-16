Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri

En düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yapılan çalışmalar sonuç buldu. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı maaşlarına ve hak sahiplerine 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte detaylar...