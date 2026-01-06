Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak 2026? Güncel burs ücreti belli oldu

Binlerce öğrencinin aldığı KYK burslarında yeni yıl zam oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. 2026 yılında %33'lük oranda zam uygulanırken güncel tutarlar da netleşti.

ZAMLI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK 2026?

KYK burs ve kredi ödemeleri genelde olarak her ayın 6'sı ile 10'u arasında yapılıyor. 2026 Ocak ayı ödemeleri de bu sabah itibarıyla hesaplara yatmaya başlamıştır. Ödemeler, öğrencinin T.C. Kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirilir.

KYK BURSU NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre yeni yılda uygulanacak olan zam oranı belli oldu. %33'lük artışla birlikte, 2026 yılı boyunca geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarları netleşti.

Lisans ve Ön Lisans: 4.000 TL

Yüksek Lisans: 8.000 TL

Doktora: 12.000 TL

KYK BURSLARI NE ZAMAN ÖDENECEK 2026?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yükseltilen burs ve kredilerin 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesabına yatmaya başlayacağı belirtilerek, "2026 yılı GSB burs ve öğrenim kredisi rakamları yüzde 33 oranında yükseltildi. Lisans öğrencilerine 4 bin, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs/kredi ödenecek. Ocak ayının 6’sı ile 10’u arasında öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre bankaya yatırılacak zamlı burs/krediler, bu tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanılabilecek." ifadelerine yer verildi.