Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak 2026? Güncel burs ücreti belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ocak ayından itibaren burs ve kredileri zamlı olarak ödeyecek. Binlerce öğrencinin aldığı KYK burslarının zam oranı belli olurken ne zaman hesaplara yatacağı da duyuruldu. Öğrenciler bugün itibarıyla ödemelerini almaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak 2026? Güncel burs ücreti belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 13:39

Binlerce öğrencinin aldığı KYK burslarında yeni yıl zam oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. 2026 yılında %33'lük oranda zam uygulanırken güncel tutarlar da netleşti.

ZAMLI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK 2026?

KYK burs ve kredi ödemeleri genelde olarak her ayın 6'sı ile 10'u arasında yapılıyor. 2026 Ocak ayı ödemeleri de bu sabah itibarıyla hesaplara yatmaya başlamıştır. Ödemeler, öğrencinin T.C. Kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirilir.

Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak 2026? Güncel burs ücreti belli oldu

KYK BURSU NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre yeni yılda uygulanacak olan zam oranı belli oldu. %33'lük artışla birlikte, 2026 yılı boyunca geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarları netleşti.

Lisans ve Ön Lisans: 4.000 TL

Yüksek Lisans: 8.000 TL

Doktora: 12.000 TL

Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak 2026? Güncel burs ücreti belli oldu

KYK BURSLARI NE ZAMAN ÖDENECEK 2026?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yükseltilen burs ve kredilerin 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesabına yatmaya başlayacağı belirtilerek, "2026 yılı GSB burs ve öğrenim kredisi rakamları yüzde 33 oranında yükseltildi. Lisans öğrencilerine 4 bin, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs/kredi ödenecek. Ocak ayının 6’sı ile 10’u arasında öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre bankaya yatırılacak zamlı burs/krediler, bu tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanılabilecek." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.