Zamlı KYK bursunun kaç olacağı ortaya çıktı! KYK ücreti 2025 bütçesinden sızdı

07 Kasım 2024 17:03 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 17:09

KYK bursunun 2600 TL'ye yükselmesi planlanıyor. Yeni burs ve kredi miktarları merak edilirken beklenen muhtemel zam oranı ortaya çıktı. Milyonlarca üniversite öğrencisi bu haberi bekliyor. İşte KYK bursu ücreti 2025 ve beklenen zam oranı.

KYK bursu ve kredisi zam oranı için nefesler tutuldu. Üniversite öğrencileri 2025 yılında alacakları KYK ücretini sorguluyor. Halihazırda 2000 TL olan burs ve kredi miktarına gelecek zam oranı kulislere yansıdı.

KYK BURSU 2025'TE NE KADAR OLACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 bütçesinde yer alan rakamlara göre, burs ve kredilere yüzde 30 civarında bir artış olabileceği belirtildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere sağlanan burs ve öğrenim kredisinin 2025 yılı itibarıyla yüzde 30 oranında zamlanması bekleniyor.

Şu an 2000 TL olan burs ve kredi miktarının 2600 TL'ye çıkarılacağı kulislerde yankılandı.

Bu rakam ğrencilerin konaklama, ulaşım ve günlük ihtiyaçlarını daha rahat karşılamalarına olanak tanıyacak. Ancak yeni zamlı KYK burs ücreti 2025 yılı için henüz kesinleşmedi.

Resmi açıklamanın ardından, yeni burs ve kredi miktarlarının Ocak 2025 itibarıyla öğrencilere ödenmeye başlaması planlanıyor.

Burs desteğinden 630 bin, kredi desteğinden ise 900 bin civarında üniversite öğrencisi yararlanıyor.