Zamlı yaşlılık, engelli ve evde bakım maaşı hesaplandı! Yeni enflasyon tahminleri ocak SED ödemelerini ortaya çıkardı

25 Eylül 2024 11:51 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:59

Yeni gelen enflasyon tahminleri ile 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı ocak zammı ortaya çıktı. Ocak ayı memur zammı beklentileri TCMB, hükümet, piyasa ve AA ekonomistlerinin açıkladığı enflasyon tahminleri hesaplandı. Memur zammı oranında artan SED ödemeleri ocak zammı da bu hesapla ortaya çıktı. İşte 2025 yılı 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri zam oranları.

En düşük memur maaşı hesaplandı: Ocak memur zammı için yeni maaş tablosu! Enflasyon tahmini oranları değiştirdi

En düşük memur maaşı hesaplandı: Ocak memur zammı için yeni maaş tablosu! Enflasyon tahmini oranları değiştirdi

Memur, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur ve asgari ücret maaşı için tek tek rakam verdi! Ocakta kimin en kadar maaş alacağını açıkladı

Memur, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur ve asgari ücret maaşı için tek tek rakam verdi! Ocakta kimin en kadar maaş alacağını açıkladı

Temmuz ayı itibarıyla memur maaş katsayılarındaki artışa bağlı olarak sosyal yardımlar da arttı. Temmuz ayında memur zammı​ yüzde 19,31 olmuştu. SED ödemeleri de bu oranda arttı. Ocak ayında artacak olan memur maaşlarıyla birlikte gözler yaşlılık, engelli ve evde bakım maaşına çevrildi. 2025 yılı 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri de zamlanacak. İşte masadaki zam oranı.

MEMUR ZAMMI ORTAYA ÇIKTI

Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için enflasyon​ hesabı kritik önem taşıyor. Son açıklanan Merkez Bankası, hükümet, piyasa ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri şöyle;

TCMB: Yüzde 38

OVP: Yüzde 41,50

PKA: Yüzde 43,14

AA: Yüzde 42,84

Eğer bu beklentiler gerçekleşirse memur zam oranı sırasıyla; TCMB'nin beklentisine göre yüzde 6,63; hükümetin beklentisine göre yüzde 9,44; piyasanın beklentisine göre yüzde 10,75; AA ekonomistlerinin beklentisine göre yüzde 10,51 olacak.

SED ÖDEMELERİ MEMUR ZAMMI KADAR ARTACAK

Memur maaş katsayılarındaki artışa bağlı olarak sosyal yardımlar da artacak. İşte yeni hesaba göre zamlı evde bakım, engelli ve yaşlılık maaşı;

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ŞU AN NE KADAR?