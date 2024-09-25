Zamlı yaşlılık, engelli ve evde bakım maaşı hesaplandı! Yeni enflasyon tahminleri ocak SED ödemelerini ortaya çıkardı
Yeni gelen enflasyon tahminleri ile 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı ocak zammı ortaya çıktı. Ocak ayı memur zammı beklentileri TCMB, hükümet, piyasa ve AA ekonomistlerinin açıkladığı enflasyon tahminleri hesaplandı. Memur zammı oranında artan SED ödemeleri ocak zammı da bu hesapla ortaya çıktı. İşte 2025 yılı 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri zam oranları.
Temmuz ayı itibarıyla memur maaş katsayılarındaki artışa bağlı olarak sosyal yardımlar da arttı. Temmuz ayında memur zammı yüzde 19,31 olmuştu. SED ödemeleri de bu oranda arttı. Ocak ayında artacak olan memur maaşlarıyla birlikte gözler yaşlılık, engelli ve evde bakım maaşına çevrildi. 2025 yılı 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri de zamlanacak. İşte masadaki zam oranı.
MEMUR ZAMMI ORTAYA ÇIKTI
Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için enflasyon hesabı kritik önem taşıyor. Son açıklanan Merkez Bankası, hükümet, piyasa ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri şöyle;
TCMB: Yüzde 38
OVP: Yüzde 41,50
PKA: Yüzde 43,14
AA: Yüzde 42,84
Eğer bu beklentiler gerçekleşirse memur zam oranı sırasıyla; TCMB'nin beklentisine göre yüzde 6,63; hükümetin beklentisine göre yüzde 9,44; piyasanın beklentisine göre yüzde 10,75; AA ekonomistlerinin beklentisine göre yüzde 10,51 olacak.
SED ÖDEMELERİ MEMUR ZAMMI KADAR ARTACAK
Memur maaş katsayılarındaki artışa bağlı olarak sosyal yardımlar da artacak. İşte yeni hesaba göre zamlı evde bakım, engelli ve yaşlılık maaşı;
SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ŞU AN NE KADAR?
- Yaşlı aylığı 2024 temmuz ayında 3 bin 504 liradan 4 bin 181 liraya yükseldi.
- Engelli aylığı 2024 temmuz ayında 2 bin 797 liradan 3 bin 338 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 7 liraya çıktı.
- Evde Bakım Yardımı 2024 temmuz ayında 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi.
- Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 2024 temmuz ayında 8 bin 515 liradan 10 bin 159 liraya çıkarıldı.
- Sosyal Ekonomik Destek hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı 2024 temmuz ayında ortalama 5 bin 330 liradan 6 bin 360 liraya yükseldi.
- Ağır silikozis aylığı 2024 temmuz ayında 7 bin 698 liradan 9 bin 185 liraya çıktı.
Bu zammın insanlar için ne kadar iyi olacağını görmek istiyorum umarım gerçekten faydalı olur