Nike'ın ardından Zara'nın Türkiye'den çıkıp çıkmayacağı belli oldu

10 Ağustos 2024 11:32 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 11:34

Nike Türkiye'de online satışları askıya aldığını duyurdu. Nike'ın ardından Türkiye'de sevilen giyim markalarından Zara'nı mağazalarını kapatarak, Türkiye'den çekileceği iddia edildi. Zara Türkiye'den çıkıyor mu, soruları hız kazanmışken konuyla ilgili açıklama en tependen geldi.

ZARA TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR İDDİASI

Zara’nın Türkiye’den çekilme iddiası şaşkınlık oluşturdu.

Inditex grubu içinde yer alan ve dünyanın en büyük üç hazır giyim şirketinden biri olan Zara’nın Türkiye’den çekilecek olması iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho ve Bershka gibi markaları bünyesinde barındıran İspanyol perakende devi Inditex, 'Türkiye’den ayrılıyor' iddialarına 'Kalıcıyız' şeklinde cevap verdi.

Zara Türkiye'den çekileceğine dair söylentileri yalanladı ve ülkedeki varlığını sürdüreceğini açıkladı.

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK TEDARİKÇİSİ TÜRKİYE

Türkiye’nin Çin ve Fas’tan sonra Inditex’in üçüncü büyük tedarikçisi olduğu ve Türkiye’de üretilen ürünlerin İspanya’daki merkezlerine ihraç edilerek dünyanın dört bir yanındaki mağazalara dağıtıldığının altını çizdi.