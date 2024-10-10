Zenginlerin gelirden aldığı pay yükseldi! İşte en düşük gelire sahip iller

10 Ekim 2024 12:29 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 12:38

TÜİK'in Gelir Dağılımı İstatistikleri verileri belli oldu. En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay arttı. Zenginlerin gelirden aldığı pay yükselmiş oldu. Toplam gelirden en yüksek payı yüzde 48,5 ile maaş ve ücret geliri aldı.

Zengin daha zengin, fakir daha fakir! Gelir dağılımında karamsar tablo: Orta sınıf yok oluyor

Zengin daha zengin, fakir daha fakir! Gelir dağılımında karamsar tablo: Orta sınıf yok oluyor

TÜİK​ gelir dağılımı istatistiklerini açıkladı. Gelir Dağılımı İstatistiklerinin hesaplandığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2023 yılı sonuçları bilgileri bir önceki takvim yılı olan 2022 yılını referans aldı. En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay yüzde 48,7 oldu.

ZENGİNLERİN GELİRDEN DAHA ÇOK PAY ALIYOR

En yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak yüzde 48,7'ye çıkarken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan artarak yüzde 6,1 oldu.

En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan artarak yüzde 6,1 oldu.

GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ ARTTI

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozuluyor. En son yapılan araştırma sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,005 puan artış ile 0,420 olarak tahmin edildi.

Tüm sosyal transferler hariç tutulduğunda Gini katsayısı 0,488, emekli ve dul yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal transfer gelirleri hariç tutulduğunda ise 0,431 olarak tahmin edildi.

Toplumun en yüksek gelir elde eden yüzde 20'sinin elde ettiği pay ile en düşük geliri elde eden yüzde 20'sinin elde ettiği paya oranı şeklinde hesaplanan oranı 7,9 ile aynı düzeyde kaldı.

Gelirden en fazla pay alan yüzde 10'unun elde ettiği gelirin en az pay alan yüzde 10'unun elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan oran ise 14,2'den 13,8'e düştü.

Yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri 181 bin 200 TL oldu. Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 90 bin 116 TL oldu.

Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri bir önceki yıla göre yüzde 85,3 artarak 48 bin 642 TL'den 90 bin 116 TL'ye çıktı.

EN YÜKSEK PAYI MAAŞ VE ÜCRET GELİRİ ALDI

Toplam gelirden en yüksek payı yüzde 48,5 ile maaş ve ücret geliri aldı.

İkinci sırayı yüzde 22,1 ile önceki yıla göre 1,1 puan artan müteşebbis geliri alırken üçüncü sırayı yüzde 17,6 ile önceki yıla göre 2,6 puanlık azalış gösteren sosyal transfer geliri oluşturdu.

Emekli ve dul-yetim aylıklarının sosyal transferler içindeki payı ise yüzde 88,4 olarak gerçekleşti.

İŞ GELİRİ EN YÜKSEK YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARINDA

En yüksek yıllık ortalama esas iş geliri 157 bin 851 TL ile yükseköğretim mezunlarının oldu. Yıllık ortalama esas iş gelirinde en yüksek artış yüzde 100,9 ile tarım sektöründe oldu.

BÖLGELERE GÖRE GELİRLER

En düşük gelir TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti. En yüksek olduğu bölge 124 bin 723 TL ile TR10 (İstanbul) bölgesi oldu.

Gelir eşitsizliği en az TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde oldu.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması panel veriden elde edilen sonuçlara göre 2022 yılında işsiz olan fertlerin yüzde 42,4'ü 2023 yılında çalışmaya başladı.

Faaliyet durumu 2022 yılında çalışan olarak belirlenen fertlerin 2023 yılında yüzde 90,6'sı çalışma hayatına devam etti. Bir önceki yıl işgücüne dahil olmayan fertlerin ise yüzde 10,2'si işgücüne katıldı.