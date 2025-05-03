Zenginliğin sırrı ortaya çıktı! Asla bu 5 şeye para harcamıyorlar

Dünyanın birçok ülkesinde bazı vatandaşlar zengin olmanın, varlığını daha iyi değerlendirmenin yollarını arıyor. Zengin insanların parasını elde tutma ve tasarruf yöntemleri yapılan bir ankette ortaya çıktı. Zenginler asla bu 5 şeye para harcamıyor...

Toplumlarda kuşkusuz sosyal medyanın da etkisiyle zengin insanların para harcama yöntemleri ve yaşam tarzları merak ediliyor. Yurt dışında bir araştırmada finansal olarak rahat olmanın yolları ortaya çıktı. Zengin insanların ya da çok fazla para kazanan insanların tasarruf yöntemlerine dair uygulamalar merak edildi.

Uzmanlar zengin insanların para harcamadığı alana değinirken ''harcama alışkanlıklarını değiştirmek sadece tutumlu olmakla ilgili değildir; zihniyetinizi geçici tatmin yerine kaliteye, faydaya ve uzun vadeli faydaya değer verecek şekilde değiştirmekle ilgilidir.'' diyor.



1. MARKALI KIYAFETLER

Zengin insanlar genellikle primi haklı çıkaracak gerçek bir kalite olmadığı sürece markalı kıyafetlere para harcamaktan kaçınıyor. YouGov tarafından yapılan bir ankete göre, zengin bireyler sıklıkla gösterişli logolardan çok işlevselliğe ve uzun ömürlülüğe öncelik veriyor. Killerstartups'ta yer alan detaylarda giyim bütçesini önemli ölçüde azaltan bir kişinin yılda 4.000 dolar tasarruf ettiği bildiriliyor.



2. YEPYENİ ARABALAR

Yeni arabalar bayiden çıktıkları andan itibaren önemli değer kaybediyor. Zengin kişiler genellikle yeni arabalardan kaçınır ve bunun yerine aynı faydaları maliyetin çok daha altında sunan hafif kullanılmış modelleri tercih ediyor. İki yaşında bir araç seçerek 10.000 dolardan fazla tasarruf ettikleri ortaya çıktı.

3. GÜNLÜK KAFE ALIŞKANLIKLARI

Ankette yer alan bir iş insanı şunları söylüyor:

Fincan başına yaklaşık 5 dolara, evde kolayca çoğaltılabilen bir şeye yılda yaklaşık 1.825 dolar harcıyordum. Gerçekten zenginler, evde eşit derecede tatmin edici bir alternatif varken günlük kolaylıklar için para harcamazlar. Yaklaşık 400 dolara yüksek kaliteli bir espresso makinesine yatırım yaptım. Yıllık yaklaşık 1.400 dolar tasarruf etmekle kalmadım, aynı zamanda evde mükemmel sabah kahvemi hazırlamanın tadını çıkardım.

4. GENİŞLETİLMİŞ GARANTİLER

‘’Garanti paraları otomatik olarak kabul etmeyi bıraktığımda, anında bir tasarruf fark ettim. Elektronik ve ev aletlerinde, garantileri iptal etmek bana yılda yaklaşık 800 dolar tasarruf sağladı.’’



5. KULLANILMAYAN ABONELİKLER

Hiç banka ekstrelerinizi karıştırırken nadiren kullandığınız veya tamamen unuttuğunuz hizmetler için ücretler gördüğünüz oldu mu? Zengin bireyler abonelik yönetimi konusunda şaşırtıcı derecede titizdir, kullanılmayan veya gereksiz tekrarlayan ödemeleri düzenli olarak azaltırlar. CNBC'nin 2022 anketi, ortalama bir tüketicinin artık kullanmadığı abonelikler için yılda yaklaşık 350 dolar israf ettiğini buldu.

